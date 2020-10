FIFA 21 Squad Battles: Alle Belohnungen und Tipps für mehr Punkte

Die Squad Battles in FIFA 21 können euch ziemlich gute Belohnungen einbringen. Hier findet ihr alles zu den Rewards und wie ihr mehr „Squad Battles“-Punkte sammelt. Hier gibt’s alle Tipps und Infos.

Was sind Squad Battles in FIFA 21? Die Squad Battles sind ein Spielmodus innerhalb von Ultimate Team. Das Besondere: Anstatt gegen reale Gegner sielt ihr hier gegen KI-gesteuerte Teams. Die Schwierigkeit könnt ihr dabei selbst einstellen. Es gibt unterschiedliche Arten von Teams, die ihr herausfordern könnt.

Die meisten Mannschaften stammen von Spielern aus aller Welt.

Es gibt spezielle Teams, die von Stars zusammengestellt wurden.

Es gibt bestimmte EA-Teams, auch das TOTW könnt ihr herausfordern.

Die Squad Battles sind klassischerweise eigentlich ein Singleplayer-Modus, über den ihr euch Belohnungen erspielen könnt. Dieses Jahr könnt ihr ihn aber auch im Online-Koop in FUT spielen.

Wie bekomme ich Squad Battles Belohnungen? Das Ziel ist, so viele Squad Battles wie möglich zu gewinnen und dadurch im Rang aufzusteigen. Je mehr Matches ihr gewinnt, desto mehr Punkte erhaltet ihr auch für die Rangliste. Auch eure Performance im Spiel wird erhoben und kann euch Extra-Punkte sichern. 5:0-Siege bringen zum Beispiel mehr Punkte, als ein knappes 2:1.

Wichtiges zur Squad Battles Rangliste:

Je höher ihr nach einer Woche in der Liste steht, desto besser sind auch die Belohnungen.

Die Belohnungen werden einmal pro Woche ausgeschüttet. Sie bieten eine gute Gelegenheit auf Münzen, wenn man kein Fan von Trading ist.

Die Rangliste wird jede Woche zurückgesetzt und der Wettbewerb beginnt von vorne.

Euer Rang ist relativ zur Leistung anderer Spieler. Wenn ihr also nach einem Tag auf dem Rang Gold 1 landet, können euch andere Spieler im Laufe der Woche überholen und ihr wandert in der Liste nach unten.

Wann kommen die „Squad Battles“-Belohnungen in FIFA 21 Ultimate Team?

Termin und Uhrzeit für die Belohnungen: Der Wettbewerb in Squad Battles endet und beginnt immer in der Nacht von Sonntag auf Montag um 02:00 Uhr. In der Regel sind die Belohnungen kurz danach ebenfalls verfügbar, ihr könnt normalerweise um 02:05 Uhr damit rechnen.

Ihr müsst wie schon in FIFA 20 nicht mehr auf Resets der Mannschaften warten, sondern könnt jederzeit neue Gegner anfordern. Hierzu müsst ihr einfach im Squad-Battles-Menü auf „Gegner-Update“ klicken.

Im Hauptmenü könnt ihr eure Gegner auswählen

Alle „Squad Battles“-Belohnungen im Überblick

Diese Belohnungen gibt es: Was für Belohnungen ihr bekommt, wird durch euren Rang entschieden. Sammelt also so viele „Squad Battles“-Punkte wie möglich, um am Ende so hoch wie möglich abzuschließen.

Es gibt keine feste Anzahl an Siegen, die ihr pro Rang erreichen müsst, da die Rangliste dynamisch ist. Ihr müsst also immer in Relation zu anderen Spielern besser abschneiden, um in der Liste aufzusteigen. Das kann sich vor allem für Spieler lohnen, die ihr Team aufbauen wollen, aber in Division Rivals noch Probleme haben. In Squad Battles gibt es einige der besten Packs zu gewinnen.

Die Ränge bringen euch unterschiedlich starke Belohnungen

Squad Battles Rewards – Bronze-Rang

Bronze 3 (100%-91% aller Spieler) – 1 Premium-Leihspieler-Belohnungs-Pack

– 1 Premium-Leihspieler-Belohnungs-Pack Bronze 2 (90%-81% aller Spieler) – Gold-Pack

– Gold-Pack Bronze 1 (80%-71% aller Spieler) – 2 Gold-Packs, 800 Münzen

Squad Battles Rewards – Silber-Rang

Silber 3 (70%-61% aller Spieler) – 1 Gold-Pack, 1 Premium-Gold-Pack, 1500 Münzen

– 1 Gold-Pack, 1 Premium-Gold-Pack, 1500 Münzen Silber 2 (60%-51% aller Spieler) – 1 Gold-Pack, 2 Premium-Gold-Packs, 4000 Münzen

– 1 Gold-Pack, 2 Premium-Gold-Packs, 4000 Münzen Silber 1 (50%-41% aller Spieler) – 2 Jumbo-Premium-Goldpacks, 7000 Münzen

Squad Battles Rewards – Gold-Rang

Gold 3 (40%-31% aller Spieler) – 1 Jumbo-Premium-Goldpacks, 1 gemischtes Prime-Spieler-Pack, 10.000 Münzen

– 1 Jumbo-Premium-Goldpacks, 1 gemischtes Prime-Spieler-Pack, 10.000 Münzen Gold 2 (30%-21% aller Spieler) – 1 Premium-Goldspieler-Pack, 1 gemischtes Prime-Spieler-Pack, 11.000 Münzen

– 1 Premium-Goldspieler-Pack, 1 gemischtes Prime-Spieler-Pack, 11.000 Münzen Gold 1 (20%-11% aller Spieler) – 1 Premium-Goldspieler-Pack, 1 gemischtes Prime-Spieler-Pack, 1 Jumbo-Premium-Gold-Pack, 11.000 Münzen

Squad Battles Rewards – Elite-Rang

Elite 3 (10%-7% aller Spieler) – 1 Mega-Pack, 2 Premium-Goldspieler-Pack, 12.000 Münzen

– 1 Mega-Pack, 2 Premium-Goldspieler-Pack, 12.000 Münzen Elite 2 (6%-4% aller Spieler) – 2 Mega-Pack, 1 Premium-Goldspieler-Pack und 15.000 Münzen

– 2 Mega-Pack, 1 Premium-Goldspieler-Pack und 15.000 Münzen Elite 1 (3% aller Spiele bis Top 100) – 2 Seltene Mega-Packs und 30.000 Münzen

Squad Battles Rewards – Top 200

Rang 200 – 101 – 2 Mega-Packs, 1 Seltene-Spieler-Pack, 65.000 Münzen

– 2 Mega-Packs, 1 Seltene-Spieler-Pack, 65.000 Münzen Rang 100 – 41 – 1 Jumbo-Seltene-Spieler-Pack, 2 Mega-Packs, 65.000 Münzen

– 1 Jumbo-Seltene-Spieler-Pack, 2 Mega-Packs, 65.000 Münzen Rang 40 – 21 – 2 Seltene-Spieler-Pack, 1 Jumbo-Seltene-Spieler-Pack, 75.000 Münzen

– 2 Seltene-Spieler-Pack, 1 Jumbo-Seltene-Spieler-Pack, 75.000 Münzen Rang 20 – 2 – 1 Ultimatives Pack, 2 Seltene-Spieler-Packs, 87.500 Münzen

– 1 Ultimatives Pack, 2 Seltene-Spieler-Packs, 87.500 Münzen Rang 1 – 2 Ultimative Packs, 2 Seltene-Mega-Packs, 100.000 Münzen

Tipps und Infos für mehr „Squad Battles“-Punkte in FUT 21

Die Punkte aus den Squad Battles ergeben am Ende euren Rang. Aber wie holt man das meiste aus dem Modus raus?

Unter dem Reiter „Spezial“ findet ihr das präsentierte Team und das Team of the Week. Beide bringen euch mehr Punkte, als die Gegner-Auswahl-Teams.

Je höher der Schwierigkeitsgrad, umso mehr Punkte gibt es bei einem Sieg. Aber: Wenn ihr verliert, gibt es nur einen Bruchteil der Punkte. Schätzt also genau ein, welche Schwierigkeit ihr euch zutraut.

Teams mit niedrigen Ratings und schwacher Chemie sind deutlich leichter zu schlagen, als gute Teams mit starker Chemie. Gegen erstere könnt ihr also einen höheren Schwierigkeitsgrad wählen, als gegen letztere.

Ihr könnt pro Woche insgesamt 40 Matches spielen, die in die Rangliste zählen. Danach gibt es nur noch Münzen, aber keine Squad-Battles-Punkte mehr.

Der Sieg ist nicht alles, sondern auch die Art des Siegs ist wichtig. Neben der Schwierigkeit spielen die Stärke des Gegnerteams (also Rating & Chemie) sowie der Skill-Bonus eine Rolle.

Was ist der Skill-Bonus? Der Skill-Bonus kann eure Punkte pro Spiel erhöhen. Extra-Punkte gibt es beispielsweise für:

Tore

Schüsse auf’s Tor

Erfolgreiche Tackles

Eckbälle

Spiele ohne Gegentor

Passgenauigkeit

Ballbesitz

Den Spieler des Spiels

Abzug gibt es für:

Gegentore

Fouls

Gelbe und Rote Karten

Abseits

Was machen die Squad Battles in FUT 21 anders?

Diese Neuerungen bieten Squad Battles in FUT 21: Im Vergleich zu FUT 20 haben sich einige Dinge geändert, was den Modus angeht. Erhalten blieb, dass ihr mit 40 Matches eine Wettbewerbs-Grenze pro Woche habt, dafür aber beliebig oft pro Tag neue Gegner anfordern könnt. Neu ist:

Die Möglichkeit, im Koop Squad Battles zu spielen. Beide Spieler erhalten Wochenpunkte und Münzen für ihre Rangliste.

Ihr könnt euch in FIFA 21 auch über Squad Battles für einen Division in Division Rivals qualifizieren. Das ging in FIFA 20 noch nicht, lohnt aber nicht unbedingt.

Es gibt in diesem Jahr eine Top 200, statt einer Top 100 in der Rangliste und somit bessere Belohnungen.

Wer eine brutale Herausforderung will, kann in den Schwierigkeiten „Legende“ und „Ultimativ“ auch noch den Wettkämpfer-Modus aktivieren. Dieser simuliert den Spielstil einiger der besten FIFA-Spieler der Welt. Das kann sich lohnen, wenn man richtig hart für die Weekend League trainieren will – aber der einfachste Weg zum Sieg ist es sicher nicht.

Der neue „Wettkämpfer-Modus“ ist richtig hart

