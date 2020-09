In FIFA 21 gehört der Online-Koop-Modus für Ultimate Team zu den großen neuen Features. Doch nicht alle Modi in FUT können gemeinsam gespielt werden.

So läuft Koop in FUT 21: In FIFA 21 könnt ihr euch erstmals über das Netz hinweg mit euren Freunden zusammentun, um in Ultimate Team Fortschritte zu machen. Das gehört zu den großen FUT-Neuerungen in FIFA 21. Schon zuvor konnte man sich zu zweit auf der Couch durch die Division Rivals schlagen – online ging das aber nicht.

Aktuell sind Online-Duos vorgesehen – ihr könnt also nicht wie in Pro Clubs zu elft durch die Divisionen pflügen. Um Freunde zu einem Spiel einzuladen, könnt ihr einfach die neue Koop-Lobby nutzen, um gemeinsam loszulegen. Wie das neue Koop-Feature funktioniert, haben wir euch bereits hier in der Übersicht zusammengefasst.

So sieht es mit FUT Online Koop in den unterschiedlichen Modi aus

Wo kann man zu zweit spielen? Nicht in allen Modi kann man gemeinsam spielen. Hier schauen wir einmal auf die unterschiedlichen FUT-Modi und wie sich das Koop-Feature gestaltet.

Division Rivals

Kann ich Division Rivals im Online-Koop spielen? Ja, Division Rivals kann man im Online-Koop spielen. Gespielt wird dabei mit dem Team des Captains, beziehungsweise Hosts. Beide Spieler sollen dabei Fortschritte für ihren Verein sammeln können. Das gilt für Wochenpunkte, Münzen und Qualipunkte für die Weekend League. Ihr könnt also gemeinsam euren Verein verbessern – übrigens: Hier könnt ihr schonmal euer Traumteam basteln.

Als Solo-Spieler könnt ihr festlegen, ob ihr auch auf Duos treffen wollt

Wichtig: Die Anzahl der Rivals-Spiele, die in die Bestenliste der Woche eingerechnet werden, ist dieses Jahr auf 30 Spiele limitiert. Hat ein Spieler keine Punktspiele mehr übrig, gibt es für beide Spieler keine Wochenpunkte mehr. In diesem Fall kann man aber zumindest weiterhin Münzen, Skill-Wert-Verbesserungen und Weekend-League-Punkte sammeln sowie Fortschritte bei Aufgaben erzielen.

Squad Battles

Kann ich Squad Battles im Online-Koop spielen? Ja, auch in Squad Battles könnt ihr gemeinsam spielen. Das Prinzip funktioniert dabei ähnlich wie in Division Rivals, nur dass ihr in Squad Battles wie gewohnt gegen die KI, und nicht gegen reale Gegner spielt.

In Squad Battles könnt ihr ganz einfach Freunde dazu holen

Weekend League

Kann ich die Weekend League im Online-Koop spielen? Nach aktuellem Stand wird es nicht möglich sein, die Weekend League zu zweit zu spielen. Das deckt sich allerdings auch mit der Sofa-Koop-Variante: Während man beispielsweise Division Rivals schon immer gemeinsam mit einem Gast auf dem Sofa zocken konnte, war das bei der Weekend League nicht möglich.

In der Weekend League müsst ihr also weiterhin alleine zurechtkommen. Je besser eure Spieler, desto stärker sind dort auch eure Chancen. Hier findet ihr eine kurze Übersicht von Ratings, die schon vor dem FIFA 21 Release bekannt sind und euch weiterhelfen könnten:

Draft

Kann ich Draft im Online-Koop spielen? Nein, auch der Draft wird ohne Online-Koop kommen. Das überrascht ein wenig, da der Draft gemeinsam auf dem Sofa schon im Koop spielbar ist. Allerdings betonte EA Sports via Twitter, dass man das Online-Feature erstmal den beliebtesten Modi geben wollte – und der Draft gehört wohl nicht dazu:

Freundschaftsspiele

Kann ich Freundschaftsspiele im Online-Koop spielen? Ja, das wird möglich sein. Ihr könnt euch zu zweit zusammentun und dann nach Gegnern über die Ingame-Spielersuche schauen. Auch die Sondermodi, wie Überraschungsball oder Platzhirsch, werden gemeinsam spielbar sein.

Ihr könnt allerdings nicht mit einem Partner zusammenspielen und dann weitere Freunde als Gegner einladen. Ein 2vs2 ist zum Beispiel nicht möglich.

Sollte sich an den Koop-Möglichkeiten der einzelnen Modi noch etwas ändern, werden wir diesen Artikel aktualisieren. Ihr seid nicht nur in FUT unterwegs, sondern schaut auch auf die anderen Modi? Dann findet ihr hier alle Neuerungen von FIFA 21.