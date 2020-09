FIFA 21: Diese 5 Spieler sehen schon jetzt vor Release völlig OP aus

FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erscheint am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später auch für Next-Gen PS5 und Xbox Series X....

Ihr fühlt euch eher im Karrieremodus als in Ultimate Team zu Hause? Dann solltet ihr einen Blick auf die besten Talente mit dem größten Potential in der Karriere werfen!

Da s ist Valverde: Der Real-Spieler startete in FIFA 20 mit einer 77, bekam im Winter-Upgrade eine 81 und hat nun in FIFA 21 eine 83.

Llorente machte in der letzten Saison auf sich aufmerksam, indem er sich aus dem zentralen Mittelfeld immer weiter Richtung Sturm entwickelte. Unter anderem schoss er Liverpool mit einem Doppelpack aus der Champions League. Und in FIFA 21 könnte er mit der neuen Karte ein früher Fan-Favorit werden.

Das ist Dembélé: Dembélé war schon in FIFA 20 ein absoluter Meta-Spieler, und da Tricksen in FIFA 21 weiterhin wichtig sein wird, dürfte Dembélé erneut eine echte Waffe sein.

In keinem Stat ist Nainggolan wirklich schwach, stattdessen bietet er sich als absolute Allzweckwaffe im Mittelfeld an. Der Belgier eignet sich ideal für Serie-A-Teams, bietet aber auch gute Links in die Premier League und Bundesliga.

Doch Spieler wie Militao oder Mendy bewiesen schon in FIFA 20, dass man nicht immer einen Gesamtwert über 85 braucht, um richtig stark zu sein. Deswegen haben wir uns in den bisherigen Ratings umgeschaut und einige Spieler ausgemacht, die trotz etwas niedrigerer Gesamtwerte ziemlich OP ausfallen könnten.

