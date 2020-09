FIFA 21 gibt immer mehr Ratings der Spieler bekannt. Wir wissen nun auch, welche Profis aus der Bundesliga im neuesten Ableger ein ordentliches Upgrade bekommen haben. Sie sind um mindestens 9 Punkte gewachsen.

Was wird hier gezeigt? Die Werte, die ein Spieler schlussendlich in FIFA 21 bekommt, orientieren sich an den echten Leistungen der Profis. So gibt es einige Spieler, die in der vergangenen Saison deutlich besser geworden sind und deshalb überhaupt nicht mehr zu den Spielerwerten aus FIFA 20 passen.

Teilweise wurden Spieler nun um 15 Gesamtpunkte verbessert. Aus der Bundesliga gibt es 4 Spieler, die hervorstechen. Sie haben ein Wachstum von mindestens 9 Punkten zu verzeichnen.

Platz 1: Edmond Tapsoba (+12 Anstieg)

Tapsoba FIFA 21

Das ist Tapsoba: Der Profi von Bayer 04 Leverkusen wuchs um stolze 12 Gesamtpunkte. Er wechselte erst im Winter 2019/2020 aus Portugal nach Deutschland und überzeugte bei Leverkusen mit 22 Einsätzen in der Rückrunde. Nicht nur sein Rating in FIFA 21 steigt in die Höhe – sein Marktwert liegt aktuell bei 22 Millionen Euro (via Transfermarkt.de). Bei seinem Wechsel im letzten Winter lag dieser gerade Mal bei 4,5 Millionen Euro.

Platz 2: Christoph Baumgartner (+12 Anstieg)

Baumgartner FIFA 21

Das ist Baumgartner: Das Eigengewächs der TSG Hoffenheim legte in der vergangenen Saison eine bemerkenswerte Entwicklung hin, die FIFA 21 mit einem satten Anstieg von 12 Rating-Punkten belohnt wird. Während der Österreicher Anfang der letzten Saison nicht über den Ersatzspieler hinaus kam, spielte er ab dem 17. Spieltag oftmals von Anfang an und sogar über 90 Minuten. Er schoss dabei 8 Tore und gehört nun zu den Top-Spielern in Hoffenheims Offensive.

Platz 3: Erling Haaland (+11 Anstieg)

Haaland FIFA 21

Das ist Haaland: Zugegeben, Haaland war auch schon in FIFA 20 kein Totalausfall. Immerhin hatte er eine Silberkarte von 73 und bekam aufgrund seiner Leistungen auch diverse Spezialkarten. Haaland war wohl der Shooting-Star der vergangenen Rückrunde. Er wechselte im Winter zu Borussia Dortmund und schlug direkt voll ein. 7 Tore in den ersten 3 Spielen und am Ende kamen sogar 6 weitere Tore dazu. Mittlerweile ist er Stammkraft beim BVB und seinen krassen Anstieg in FIFA 21 kann wohl jeder nachvollziehen.

Platz 4: Alphonso Davies (+9 Anstieg)

Davies FIFA 21

Das ist Davies: Der Profi wechselte schon im Winter 2018/2019 zum Rekordmeister aus München. Damals spielte er allerdings kaum eine Rolle und spielte vorerst für die zweite Mannschaft. Erst in der vergangenen Saison schlug er voll ein. Seit dem 9. Spieltag war er Stammkraft und trug maßgeblich zur Meisterschaft, dem Pokalsieg und dem Champions League Sieg der Münchner bei. Für einige Fans von FIFA ist das Rating von Davies sogar noch zu gering. Immerhin ist er mit all den Pokalen der erfolgreichste der 4 Profis aus unserer Liste – dennoch gehört er zu den besten Talenten aus FIFA 21.

Weitere Profis, die extrem gewachsen sind

Das sind die Top 16: Neben den 4 Profis aus der Bundesliga sind auch 12 weitere Spieler enorm gewachsen. Wir zeigen sie euch hier in der Liste:

Name Wachstum Verein Gesamt Marash Kumballa +15 Hellas Verona 75 Dejan Kulusevski +13 Piemonte Calcio 77 Sebastián Córdova +13 América 75 Pervis Estupinan +11 Watford 79 Mason Greenwood +10 Manchester United 77 Pedro Goncalves +10 Sporting CP 76 Carlos Neva +10 FC Granada 76 Bukayo Saka +10 Arsenal London 75 Shon Weissman +10 Real Valladolid 75 Mohamed Ihattaren +9 PSV Eindhoven 77 Owen Wijndal +9 AZ Alkmaar 77 John Lundstram +9 Sheffield United 76

Es gibt also einige Spieler, die in FIFA 21 enorm gewachsen sind und plötzlich für eure Teams relevant werden. Es gibt aber auch andere spannende Spieler – dazu gehören die schnellsten Spieler aus FIFA 21.