FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erscheint am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später auch für Next-Gen PS5 und Xbox Series X....

Gut, bei dieser Auswahl haben wir die Chemie-Werte der Spieler komplett außer Acht gelassen und nur auf Werte geschaut. Aber: Der Squad Builder ist ja in erster Linie dazu da, einfach mal zu schauen, welche Möglichkeiten es beim Team-Bau so gibt. Und wer nach etwas sucht, um die Vorfreude auf den FIFA 21 Release etwas zu steigern, ist bei den Squad Buildern genau richtig.

So könnt ihr eure Teams bauen: Die Squad Builder bieten euch verschiedene Formationen an. Habt ihr eine passende gewählt, braucht ihr nur noch auf die leeren Plätze im Aufstellungs-Bildschirm zu klicken und eure Wunschspieler hinzufügen.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. zwei × = zehn

Insert

You are going to send email to