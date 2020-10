FIFA 21: Verdient mit nur 5 Matches auf einen Schlag irre viele Münzen

Die ersten Spieler sind in FIFA 21 gestartet, und schon jetzt kann man sich eine Menge Münzen verdienen. Dafür muss man aber bei der Platzierung in FUT aufpassen.

Wo kommen die Münzen her? In Ultimate Team gibt es einige Neuerungen. Dazu gehört, dass die Aufstiege von Division zu Division nun teilweise mit richtig vielen Münzen belohnt werden. Das Besondere: Wenn ihr in Division Rivals das erste Mal in eurer Spielklasse untergebracht werdet, bekommt ihr Münzen für alle Divisionen, die ihr überspringt. Das heißt: Setzt das Spiel euch in Division 5, bekommt ihr Münzbelohnungen für die übersprungenen Divisionen 10, 9, 8, 7 und 6.

So kann es passieren, dass ihr nach 5 Siegen direkt in Division 2 gesetzt werdet und so 124.000 Münzen abstaubt. Bei niedrigeren Divisionen gibt es immer noch lohnende Münzbeträge, die von 29.000 bis 89.000 Münzen reichten – je nachdem, wie hoch man eingeordnet wurde. Ein gutes Bundesliga-Team kriegt ihr damit locker zusammen.

Ein dickes Plus, das man zum Start gut gebrauchen kann – selbst, wenn man ein geschickter Trader ist. Deswegen ist die Frage klar: Wie erreicht man möglichst die höchste Division?

Squad Battles oder Division Rivals?

Wie legt das Spiel meine Division fest? Dieser Punkt ist wichtig: In FIFA 21 gibt es zwei Wege, über die Ultimate Team eure Division festlegt. Und zwar Squad Battles oder die Division Rivals Spiele.

In Squad Battles spielt ihr gegen die KI. Hier ermittelt das Spiel anhand des Schwierigkeitsgrads und eurer Ergebnisse der ersten 30 Partien, die ihr spielt, eure Divisions-Platzierung.

In Division Rivals sind es lediglich 5 Spiele, nach denen ihr in die neue Division eingeordnet werdet. Hier spielt ihr allerdings gegen reale Gegner.

Was lohnt sich eher? Aktuell sieht es aus, als wären die Division Rivals der lukrativere Weg, sich viele Coins zu sichern. In unserem Test reichten drei Siege bei zwei Niederlagen in Rivals, um in Division 4 zu landen und über 50.000 Münzen auf einen Schlag zu bekommen. Das ging ziemlich schnell und hat sich gelohnt.

Bei Squad Battles hingegen habt ihr es unter Umständen mit dem leichteren KI-Gegner zu tun, aber braucht eben deutlich mehr Matches. Und: Einige Spieler berichten, dass man über Squad Battles merklich tiefer eingeordnet wird, als über die Platzierungsmatches. Ein User schreibt (via reddit): „Ich wurde gerade in Division 8 gesetzt, obwohl ich die meisten Spiele auf Profi/Weltklasse gespielt und die meisten gewonnen habe“.

Muss ich mich entscheiden? Nicht direkt. Am Ende gilt, was ihr zuerst erreicht – die 5 Rivals-Partien oder die 30 Squad Battles. Insofern könnt ihr auch vier Rivals-Partien ausprobieren, und wenn alles schiefläuft, einfach bei Squad Battles den anderen Weg nehmen.

Allerdings ist noch nicht völlig klar, ob die Methode ewig funktioniert: Es ist gut möglich, dass die Platzierungsmatches in Relation zu anderen Spielern gewertet werden. Schließlich wird die Division durch euer Skill-Rating bestimmt. In diesem Falle könnte es immer schwerer werden, mit wenig Siegen in eine hohe Division zu springen, wenn mehr Spieler ab dem FIFA 21 Release spielen. Dann würde es sich anbieten, die Platzierung schnell zu erledigen.

Außerdem sollte man bedenken, dass der Wettbewerb in den hohen Divisionen auf lange Sicht deutlich härter ist, als weiter unten.

Wenn ihr ein extrem starker Spieler seid und sowieso den Großteil der 5 Spiele dominieren solltet, dürftet ihr aber selbst dann keine Probleme haben. Für einen gelungenen Start haben wir hier schonmal ein paar starke Formationen für euch.