FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erscheint am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später auch für Next-Gen PS5 und Xbox Series X....

Das sind die besten TOTW-Karten: Angeführt wird das TOTW diesmal von Bayern-Stürmer Robert Lewandowski. Das überrascht wenig: Am Wochenende sicherte er den 4:3 Bayern-Sieg gegen Hertha BSC mit vier Toren quasi im Alleingang. Seine Karte hat ein Upgrade auf 92 erhalten, er wird also noch gefährlicher.

In FIFA 21 wurde das TOTW 2 bekannt gegeben. Wer ist im zweiten Team of the Week dabei? Gleich zwei Bundesliga-Stürmer kriegen starke Karten.

