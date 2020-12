FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erschien am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später wurden Versionen für Next-Gen PS5 und Xbo...

Ben Yedder ist in der FUT-Community nicht umsonst geradezu ein Meme geworden. Der Mann trifft, wie er will und ist offensiv eine echte Waffe. Mittlerweile gibt es ihn schon für 6.500 Münzen.

Warum sind die so billig? In FIFA 21 steht der Transfermarkt in vielen Bereichen viel niedriger, als man das von alten FIFA-Teilen gewohnt ist. Ein Großteil eigentlich teurer Spieler ist ungewöhnlich günstig.

Der Transfermarkt in FIFA 21 ist voll mit Spielern. Einige davon sind überraschend billig, dafür dass sie so stark sind. Hier sind einige gute Optionen für euer Team!

