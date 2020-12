Heute starten in FIFA 21 mit Freeze und Icon Swaps gleich zwei spannende Events. Hier findet ihr alle Infos.

Wann starten FIFA 21 Freeze und Icon Swaps? Beide Events beginnen am Freitagabend, den 11. Dezember, um 19:00 Uhr. Darauf weisen zwei neue Ladebildschirme in Ultimate Team hin.

Was sind das für Events? Freeze ersetzt das altbekannte Futmas-Event, wobei die Inhalte sich aber offenbar an dem Weihnachtsklassiker orientieren. Icon Swaps dürfte den meisten noch vom letzten Jahr bekannt sein – hier dreht sich alles um Legenden!

Hier schauen wir uns genauer an, was ansteht.

Das steckt in Icon Swaps 1

So läuft das Event: Die letzte Ausgabe des „Icon Tausch“ lief so, dass man bestimmte Aufgaben erfüllen musste. Schaffte man das, gab es Icon-Swaps-Token. Die wiederum konnte man dann gegen ausgewählte Ikonenkarten eintauschen. Insgesamt gab es drei zeitlich begrenzte Icon Swaps mit unterschiedlichen Karten. Heute startet in FIFA 21 Icon Swaps 1.

Das Schöne: So kommt man nur über reines Spielen an Ikonen und muss keine Münzen ausgeben. Ein ähnlicher Ablauf ist auch für dieses Jahr zu erwarten. In welchem Spielmodus die Aufgaben stattfinden, bleibt aber abzuwarten. In der Vergangenheit musste man viel Rivals für Icon Swaps spielen, doch in diesem Jahr liefen bereits viele Aufgaben im Freundschaftsspiel-Modus ab. Klarheit dürfte es um 19 Uhr geben – Wir halten euch hier auf dem Laufenden!

Sicher ist hingegen, dass in Icon Swaps 1 insgesamt 6 Ikonen stecken werden, sowie „Pack-Boni“. Um welche es sich dabei genau handelt, ist noch offen.

Das steckt im FIFA 21 Freeze Event

So läuft Freeze: Das Event scheint sich an den Inhalten des alten Futmas-Events zu orientieren, nur ohne weihnachtlichen Anstrich.

Wie von Futmas bekannt wird es täglich wechselnde SBCs geben. Jeden Tag wird FUT eine bestimmte Spieler-SBC und eine neue Puzzle-SBC bieten. Hier könnt ihr also Spieler für Belohnungen eintauschen.

Das sind die Inhalte des Freeze-Events

Dazu kommt das FUT Freeze-Team. Hierbei dürfte es sich um ein Team aus Spezialkarten handeln, das sich voraussichtlich in Packs befinden wird. Um welche Karten es sich dabei handelt, und welche speziellen Eigenschaften sie haben, ist aber noch unbekannt. Wir halten euch hier auf dem Laufenden!

Auch die Weekend League geht heute wieder an den Start. Hier findet ihr Spieler, die euer Team vielleicht noch verbessern können!