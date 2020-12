FIFA 21: Freeze Event startet Freitag – Jetzt fürchten Spieler um Futmas

FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erschien am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später wurden Versionen für Next-Gen PS5 und Xbo...

Mit dem typischen Weihnachtsevent hatten nämlich viele diese Woche gerechnet. Im letzten Jahr etwa stieg Futmas am 13. Dezember, das Timing würde also eigentlich passen. Doch nun steht Freeze vor der Tür.

Wann startet das Event? Das Event beginnt am Freitag, dem 11. Dezember, um 19 Uhr. Möglich, dass vorher weitere Hinweise zum Event auftauchen. Bei vergangenen Events passte sich der Bildschirm im Vorfeld oft an und brachte Hinweise.

Was ist das Freeze-Event? Bisher ist noch nicht viel zu „Freeze“ in FIFA 21 bekannt. Lediglich ein neuer Ladebildschirm in Ultimate Team kündigt das neue Event an. Der gibt im Grunde keine Hinweise preis, lediglich einige frostige Ausschnitte von Spielfeldern sind zu sehen.

