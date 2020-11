FIFA 21 sollte den gescheiterten Volta-Modus retten – hat’s geklappt?

FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erscheint am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später auch für Next-Gen PS5 und Xbox Series X....

Fazit: Natürlich zeigen die PS4-Trophäen nur einen Ausschnitt der Spielerschaft – doch ausgehend von diesen Zahlen sieht es aus, als hätten auch die Verbesserungen am Modus kaum etwas gebracht. Volta scheint zumindest bis jetzt immer noch einen verdammt schweren Stand zu haben – ob sich daran nochmal was ändern wird?

So sehen die neuen Zahlen aus: Betrachtet man das Volta-Thema allein in Communitys wie beispielsweise reddit, wird es deutlich weniger thematisiert als etwa Ultimate Team oder der Karrieremodus. Und auch der Blick auf die PS4-Trophäen sieht nach aktuellem Stand ernüchternd aus:

Mit diesen Änderungen sollte der Volta-Modus euch wieder an Bord holen. Doch nach aktuellem Stand sieht es so aus, als hätte das nicht wirklich geklappt.

Vor allem die fehlende Online-Komponente wurde bemängelt. Während man auf der Couch zu zweit rumtricksen konnte, fehlten die Online-Duelle. Es fehlte an Inhalten, die zum Spielen motivierten – und so war die Luft aus Volta recht schnell raus . Das sieht man auch daran, dass die PS4-Trophäen zu FIFA 20 rund um den Volta-Modus verdammt selten erreicht wurden.

Was war das Problem mit Volta in FIFA 20? Der Volta-Modus war schon in FIFA 20 eigentlich das große, neue Ding. Er stellte den Straßenfußball in den Vordergrund, ermöglichte Partien auf Kleinfeld und ließ Spieler die Skill-Moves auspacken.

