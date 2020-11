Um eure Gegner in FIFA 21 auszutricksen, müsst ihr ein paar Skill Moves kennen. Wir zeigen euch 5 effektive Tricks, die jeder FIFA-Spieler in sein Repertoire aufnehmen sollte.

Was sind das für Tricks? FIFA 21 hat haufenweise Tricks zu bieten. Viele sehen dabei zwar schick aus, sind aber viel zu kompliziert auszuführen und bringen dann noch nicht mal das gewünschte Ergebnis.

Deshalb zeigen wir euch hier 5 effektive Tricks, die einfach sind und jeden Verteidiger stehen lassen.

Ballrolle

Das ist die Ballrolle: Die Ballrolle ist ein echter Klassiker und ziemlich einfach auszuführen. Für diesen Trick braucht ihr lediglich 2 Sterne in „Skill Moves“, sodass ihn so ziemlich jeder Spieler beherrschen sollte. Der Trick besteht aus einer einfachen Bewegung, mit der eurer Spieler den Fuß über den Ball rollen lässt und seitlich verlagert.

Er eignet sich perfekt, um an Verteidigern und Torhütern vorbeizuziehen oder sich für eine neue Aktion auszurichten. Obwohl die Rolle so einfach ist, ist sie schwer zu verteidigen.

Quelle: YouTube/AussieFifa HD

So geht die Ballrolle: Wenn ihr mit eurem Spieler geradeaus lauft, haltet den rechten Stick nach oben oder unten – je nachdem, in welche Richtung ihr in den Ball rollen möchtet.

Drag Back

Das ist der Drag Back: Zwar wurde der Drag Back dieses Jahr ein wenig abgeschwächt (er ist etwas langsamer), doch richtig effektiv ist er immer noch. Euer Spieler (2 Sterne in „Skill Moves“) kann durch einfaches zurückziehen des Balls die Richtung wechseln oder Gegner ins Leere laufen lassen.

Quelle: YouTube/Y5K

So funktioniert der Trick: Dieses Jahr führt ihr den Trick etwas anders aus, als in den Vorjahren. Ihr braucht die R1- und L1-Taste sowie den linken Stick. Halten die beiden Schultertasten gedrückt und zieht den linken Stick erst gegen die Laufrichtung und dann in die Richtung, in die ihr wollt. Es sind Drehungen in alle Richtungen, aber auch eine Fortsetzung der Bewegung nach vorne möglich, was euch unberechenbar macht.

La Croqueta

Das ist der La Croqueta: In FIFA 19 war dieser Trick viel zu stark und viele Spieler nutzten das aus. In FIFA 21 hingegen ist der Skill Move immer noch sehr effektiv, einfach auszuführen ist er ebenfalls. Der Spieler legt dabei den Ball von einem Fuß auf den anderen, kickt ihn dann nach vorne und kommt so links oder rechts am Gegner vorbei. Ihr benötigt hier 4 Sterne Skill Moves.

Quelle: YouTube/AussieFifa HD

So funktioniert der Trick: Diesen Trick führt ihr aus, indem ihr L1 gedrückt haltet und den rechten Stick nach links oder rechts gedrückt haltet.

Roulette

Das ist der Roulette: Der Roulette-Trick ist eine schöne Drehung mit dem Ball, die sehr hilfreich in engen Strafraum-Situationen sein kann. Führt ihn am besten aus, wenn der Verteidiger sich bereit macht, euren Torschuss im zu blocken. Nach der Drehung solltet ihr dann freie Bahn haben und aufs Tor schießen können.

Quelle: YouTube/AussieFifa HD

So funktioniert der Trick: Ihr könnt euch bei diesem Trick entscheiden in welche Richtung sich euer Spieler drehen soll. Bei einer Drehung nach rechts zieht ihr den rechten Stick von unten nach rechts oben. Für eine Drehung nach links, zieht ihr den Stick linksherum.

Feint Forward Turn

Das ist der Feint Forward Turn: Dieser Trick ist neu in FIFA 21 hinzugekommen und erfreut sich direkt großer Beliebtheit. Denn der Skill Move ist sehr effektiv, extrem einfach auszuführen, und kann von fast jeden Spieler genutzt werden – solange 3 Sterne Skill Moves besitzt.

Ihr benutzt den Trick einfach, um euch schnell umzudrehen und euch Raum zu verschaffen. Im besten Fall läuft der Verteidiger dann einfach ins Leere.

Quelle: YouTube/Kazooie94

So funktioniert der Trick: Ihr flickt den rechten Stick einfach zweimal in die entgegensetzte Laufrichtung eures Spielers. So einfach ist das.

Ihr such noch den passenden Spieler, um diese Tricks auszuführen? Dann schaut doch mal in unsere Liste der besten Dribbler in FIFA 21.