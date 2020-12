FIFA 21: TOTW 11 ist da, bringt 3 verdammt starke Karten aus der Premier League

Das TOTW 11 ist live und bringt einige starke Karten mit. Gerade die Premier League bekommt im Team of the Week ziemlich Zuwachs. Wir schauen auf die besten neuen Karten in FIFA 21.

Das ist das TOTW: Jeden Mittwoch erscheint das Team der Woche in FIFA 21. Dann bekommen Spieler eine neue Spezialkarte in Ultimate Team, wenn sie im realen Fußball mit starken Leistungen überzeugen konnten.

Diese Inform-Karten haben dann nicht nur bessere Werte als die Standard-Variante, sondern sind auch auf dem Transfermarkt mehr wert. Sie können also euer Team verbessern, oder zumindest mit Trading euer Münzkonto aufstocken.

Wann kommt das TOTW 11? Das neue TOTW erscheint wie gewohnt um Punkt 19:00 Uhr und ist damit ab sofort, dem 9. Dezember, verfügbar. Es bleibt nun eine Woche lang, bis es vom TOTW 12 ersetzt wird.

Wie krieg ich die TOTW Karten? Die Spezialkarten gibt es in erster Linie in Packs, wo ihr aber nur geringe Chancen auf die besten Spieler habt. Ihr könnt sie aber auch gezielt auf dem Transfermarkt bekommen, oder ihr könnt mit euren Player Picks aus den Weekend-League-Belohnungen Glück haben.

Das TOTW 11 in der Übersicht

Hier ist das komplette TOTW 11

Die TOTW 11 Startelf:

TW: Lopes (86)

RAV: Trippier (85)

RV: Cuadrado (84)

IV: Pablo (82)

LM: Son (88)

ZM: Milinkovic-Savic (87)

ZM: Paul Pogba (87)

RM: Otavio (83)

RF: Salah (91)

ST: Zaha (86)

ST: Piatek

Die TOTW 11 Bank:

TW: Kolar (82)

RV: Hugo Mallo (82)

ZM: Rafinha (82)

ZDM: Baumgartlinger (81)

ST: El Arabi (84)

MS: Forsberg (82)

ST: Ajorque (81)

TW: Esser (80)

IV: Bjärsmyr (77)

ZOM: Reynoso (80)

ST: Le Bihan (78)

ST: Puljic (75)

Die Top 3 Spieler im TOTW 11

Das sind die besten Spieler: Wer ein Premier-League-Team spielt, darf sich freuen. Im neuen TOTW 11 sind richtig starke Karten der englischen Liga vertreten. Die 3 besten Karten im TOTW sind da nur die Spitze des Eisbergs.

Mit Liverpools Salah findet sich ein Spieler oberhalb der magischen 90er-Grenze, der es in sich hat. Dribbeln, Rennen, Schießen, Passen – das kann Salahs neue 91er-Karte alles richtig gut. Nur verteidigen wird er wohl eher nicht.

Ihm folgt Heung-Min Son, der sowieso schon ein wahrer Alptraum ist, wenn man ihn gegen die eigene Verteidigung anlaufen sieht. Seine TOTW-Karte wird da vermutlich noch gefährlicher sein, als die Standard-Ausführung.

Das Trio wird durch Manchesters Paul Pogba komplettiert. Auch zu Pogba braucht man nicht viel sagen: Er ist eine echte Waffe im Zentrum und in der Lage, euer gesamtes Spiel zu steuern.

Noch mehr gute Alternativen: Bei den Top 3 hört das aktuelle TOTW nicht auf, es gibt noch weitere richtig starke Karten. Besonders Cuadrado und Milinkovic-Savic haben sehr gute Karten in Petto und verstärken Serie-A-Teams mit Sicherheit. Und mit Zaha hat es noch ein Premier-League-Spieler ins TOTW geschafft, der mit einer Menge Tempo glänzen kann.

Es gibt noch mehr starke Optionen

Bundesliga-Spieler im TOTW 11

Ihr spielt vor allem mit Bundesliga-Spielern? Dann könnte das TOTW euch diese Woche womöglich enttäuschen. Insgesamt haben es drei Spieler der ersten deutschen Liga ins TOTW geschafft.

Die Bundesliga ist auch vertreten

Herthas Piatek ist mit einer 82er Karte im Sturm dabei. Hier gibt es aber bessere Alternativen.

Julian Baumgartliner steht mit 81 im Mittelfeld, ist eher eine defensive Option.

Forsberg hat eine MS-Karte bekommen, mit 82er-Wert. Die ist zwar auch ordentlich, gerade im Bereich Passen und Dribbeln, aber keine absolute Top-Karte.

Ansonsten steht noch Michael Esser von Hannover 96 als Vertreter der 2. Bundesliga im aktuellen Team of the Week.

Aktuell findet ihr noch das Team of the Group Stage in Packs. Die Champions-League-Karten kamen ebenfalls mit sehr hohen Werten ins Spiel.