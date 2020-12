FIFA 21: Title Update 7 soll die Schiedsrichter endlich schlauer machen

In FIFA 21 geht das neue Title Update 7 an den Start. Das hat wieder mal die Schiedsrichter im Blick – und an Flanken wird auch gedreht.

Wann erscheint das Update? Das Title Update 7 ist ab sofort auf dem PC via Origin und Steam verfügbar. Das teilte EA Sports über den Direct Communication Kanal bei Twitter mit:

Für PS4 und Xbox One kommt das Update dann erfahrungsgemäß einige Tage später. Wann das Update in der NextGen-Version von FIFA 21 auf PS5 und Xbox Series X zum Tragen kommt, ist ebenfalls noch offen.

Im Update stecken wieder einige Gameplay-Änderungen, die wir uns hier genauer anschauen.

Das ändert sich mit Title Update 7 in FIFA 21 laut Patch Notes

Schiedsrichter werden erneut angepasst: Bei den Schiris hatte EA Sports schonmal versucht, per Update nachzuhelfen, aber es kam in den letzten Wochen weiterhin zu seltsamen Entscheidungen der Unparteiischen. So konnten taktische Fouls gegen den letzten Mann konsequent mit Gelb geahndet werden, wo Rot angebracht gewesen wäre. Oder es kam zu seltsamen Elfmeterentscheidungen und unverdienten gelben Karten. Im Update wird das angegangen:

Die Schiedsrichter-Logik wird so angepasst, dass gelbe Karten sinnvoller verteilt werden.

Es konnte aussehen, als wäre der Ball bei Freistößen an die falsche Stelle gelegt worden. Das soll auch geändert werden.

Letzter-Mann-Fouls sollen logischer bewertet werden.

Inwieweit das Update diese Entscheidungen nun beeinflusst, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.

Das ändert sich am Gameplay: Auch ansonsten gab es Änderungen. Unter anderem werden scharf geschossene, flache Flanken verlangsamt, und die Genauigkeit von Volley-Abnahmen verringert, wenn der Ball mit hoher Geschwindigkeit kommt. Eine beliebte Art, Tore zu schießen, war eine scharfe Flanke von der Seite volley ins Netz zu knallen. Die sah eher unrealistisch aus und dürfte hier das Ziel sein. Allerdings soll sich der Nerf weniger auf Spieler auswirken, die hohe Flanken-Werte haben.

Darüber hinaus wird die Geschwindigkeit eines Spielers im Sprint, der einen Schuss antäuscht, verringert. Damit geht ein Speed-Boost für Spieler verloren. Allerdings kann man immer noch auf den Bridge-Skill-Move zurückgreifen.

So werden die Modi angepasst

Neben den Gameplay-Änderungen gibt es noch einige Anpassungen an den Modi. Sämtliche Änderungen findet ihr in den offiziellen Patch Notes (via EA Sports). Wir schauen hier auf die wichtigsten:

Das ändert sich in Ultimate Team: In FUT werden vor allem technische Probleme angepasst.

Bei Squad Battles konnte das Spiel so schnell laden, dass man die gegnerische Mannschaft in der Übersicht vor dem Spiel gar nicht sehen konnte. Das wird geändert.

Ein mögliches Stabilitäts-Problem beim Koop-Spielen wurde angepasst.

Außerdem wurde ein Problem mit dem FIFA-Playtime-Limit behoben, das sich auf SBC-Belohnungen auswirkte.

Das ändert sich in Volta: Im Volta-Modus wurden Matchmaking-Probleme angegangen. Außerdem wurde ein Fehler im Menü behoben.

Das ändert sich im Karrieremodus: In der Karriere wurde das Menü der Match-Simulation angepasst, wenn es zu Elfmetern kommt. Dazu gab es ein Stabilitäs-Problem, wenn man mit argentinischen Mannschaften spielte.

Darüber hinaus wurden mehrere Trikots und ein Stadion angepasst. In dieser Woche erwartet euch auch das Team of the Week 11 – hier findet ihr die Predictions dazu!