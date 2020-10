In FIFA 21 geht das neue Title Update 4 an den Start. Das bringt wieder jede Menge Veränderungen – und geht unter anderem die wirren Schiedsrichter an.

Wann kommt Title Update 4? Das neue, große Update ist ab sofort auf dem PC via Origin und Steam verfügbar. Auf PS4 und Xbox One wird man voraussichtlich noch einige Tage warten müssen – für die Konsolen erscheinen die Updates immer zu einem späteren Zeitpunkt.

Das steckt im Update: Das neue Update hält Änderungen und Korrekturen an allen Ecken und Enden bereit. Die wichtigsten Änderungen stellen wir euch hier in der Übersicht vor.

Die wichtigsten Änderungen im Title Update 4

Schiedsrichter werden schlauer: Die Schiedsrichter in FIFA 21 verteilen bisweilen einige sehr seltsame Entscheidungen. Das aktuelle Update geht nun einige der Probleme an.

Zum einen wurde die Schiri-Logik bei potentiellen gelben Karten angepasst. Es soll nun seltener gelbe Karten geben. Bisher hatten die Schiris die Angewohnheit, selbst für kleine Rempler gerne mal den gelben Karton zu zücken, und die Gelb-Rote für einen kleinen Zweikampf direkt hinterherzuschicken.

Außerdem kam es zu Situationen, in denen der Schiedsrichter das Spiel in „unpassenden Situationen“ während der Verlängerung beendete, wird in den Patch Notes erklärt. Spieler berichteten von Fällen, in denen quasi gerade das wichtige Tor in der Nachspielzeit fiel – aber der Referee zum Spielende pfiff, bevor der Torschuss über die Linie flog. Das soll nun ebenfalls korrigiert sein.

Dazu kam es zu Situationen, in denen ein Foul oder Tackle im Sechzehner nicht zu einem Elfmeter führte. Auch hier soll nachgebessert worden sein.

Wie umfassend sich die Änderungen auf das Spiel auswirken, wird abzuwarten sein. Was in den Patch Notes derweil noch fehlt, ist etwa der Punkt, dass eigentlich angebrachte Rote Karten, etwa bei einer Notbremse, oft mit Gelb sanktioniert werden. Ob dies ebenfalls in dem Punkt der verbesserten Gelb-Logik steckt, ist noch unklar.

Bug-Fixes und Korrekturen: Neben den Schiedsrichter beziehen sich die Gameplay-Änderungen vor allem auf die Korrekturen von Fehlern. So kam es beispielsweise manchmal zu seltsam hüpfenden Spielern oder fehlerhaften Eingaben.

Änderungen in Ultimate Team

Das ändert sich bei Ultimate Team: Auch in FUT gibt es einige spezifische Änderungen. Unter anderem könnt ihr nun Sound-Items wie Hymnen oder Torsongs im Transfermarkt anhören, wenn ihr euch für sie interessiert.

Außerdem wurde der Ping in Lobbys falsch angezeigt. Dieser zeigte nur die Verbindung in eine Richtung – nun zeigt er sie in beide. Dadurch sei nun mit höheren Zahlen zu rechnen, allerdings ändert das nichts am bisher gewohnten Gameplay. Hierbei soll es sich nur um ein visuelles Problem gehandelt haben.

Daneben zeigten die Trikots auf dem Platz nur einen grauen Platzhalter anstelle des Clubwappens. Auch das soll sich nun geändert haben und die Wappen korrekt gezeigt werden.

Dazu kommen jede Menge weitere Fehler und Bugs, die korrigiert wurden.

Anstatt des Wappens sah man oft einfach nur einen Platzhalter

Änderungen im Karrieremodus

Das ändert sich in der Karriere: Auch im Karrieremodus wurde einiges an kleinen Fehlern gefixt. Dabei handelt es sich ebenfalls in erster Linie um visuelle Probleme. Beispielsweise wurde das Trainings-Menü angepasst, um den Trainingseffekt auf den Bissigkeitswert besser darzustellen.

Dazu kommen weitere Fehler, wie beispielsweise, das man Player Lock nicht nutzen konnte, wenn man aus der Simulation ins Spiel sprang. Außerdem konnte es zu fehlerhaften Fragen auf Pressekonferenzen kommen. Und Sturmtalente, die ihr von MS auf ST umtrainieren wolltet, konnten dafür ungewöhnlich lange brauchen.

Weitere Änderungen im Title Update 4

Auch in Volta und Pro Clubs gab es einige Korrekturen. Beispielsweise wurde das Menü in Volta verbessert und Fehler bereinigt. Und auch in Pro Clubs gab es verschiedenen Fehlerkorrekturen bei Menüs und Anzeigen.

Darüber hinaus wurden im gesamten Spiel verschiedene Wappen, Audio-Dateien und Stadien sowie andere visuelle Aspekte angepasst. Verschiedene fehlerhafte Sprünge der Kamera wurden korrigiert. Insgesamt ist die Liste der Korrekturen sehr lang – die komplette Übersicht findet ihr in den Patch Notes (via EA Sports).

Damit hat FIFA 21 bereits sein viertes Update bekommen – und nach dem letzten Patch ist es das zweite, dass eine große Menge Änderungen mit sich bringt. Das letzte Update beinhaltete allerdings ein Problem, als es auf Konsolen live ging: Share Play auf PS4 ging plötzlich nicht mehr.