FIFA 21: Tormusik – Hört hier alle Torhymnen, die ihr auswählen könnt

In FIFA 21 Ultimate könnt ihr jetzt Torhymnen auswählen, die als Tormusik in eurem Stadion laufen soll. Wir zeigen euch alle Hymnen von FUT 21 zum Anhören in der Liste.

Eine der großen Neuerungen im Ultimate-Team-Modus von FIFA 21 ist das FUT-Stadion. Dieses könnt ihr nach euren eigenen Vorlieben designen und zahlreiche Anpassungen vornehmen. So lassen sich die Sitzfarben, die Farbe der Seitenlinien, Vereinshymnen, Choreos, und Fangesänge ändern.

Doch auch die Tormusik kann in diesem Jahr erstmalig ausgewählt werden.

Was sind Torhymnen? In realen Fußballstadien ist die Tormusik seit Jahren Tradition. Nach einem Tor wird im Heimstadion über die Stadion-Lautsprecher die Torhymne des jeweiligen Clubs abgespielt, zu dem die Fans dann den Treffer ausgelassen feiern können.

Die Torhymnen von FIFA 21 Ultimate Team in der Übersicht

Wie komme ich an die Tormusik? Ihr könnt die verschiedenen Songs entweder in FIFA-Packs finden, oder auf dem FUT-Transfermarkt kaufen.

Damit ihr die Torsongs aber überhaupt benutzen könnt, müsst ihr 30 Spiele in beliebigen FUT-Modi absolvieren. Erst dann werden Torsongs für euer FUT-Stadion freigeschaltet.

Die Torsongs zum Anhören: Der YouTuber Olly May (via YouTube) hat sich die Mühe gemacht alle Torhymnen von FIFA 21 in ein Video zu packen.

Unter dem Video zeigen wir euch alle Torsongs in der Übersicht.

Diese Original-Torhymnen echter Vereine gibt es:

AC Mailand

Borussia Dortmund

Inter Mailand

Real Madrid

Diese Songs könnt ihr als Torhymnen einstellen: Den größten Anteil der Torsongs von FIFA 21 machen aber Songs aus dem offiziellen Soundtrack von FIFA 21 aus. Diese stehen zur Auswahl:

Jaewynn – 24

Clipz – Again

Bree Runway – Ain’t It

Charli XCX – Anthem

Madame Gandhi – Bad Habits

Bakermat – Baina

Idris Elba – Ballie

Louis the Child – Big Love

Mac Miller – Blue World

Oliver Tree – Bury Me Alive

Blessus – Elephant

Kah-Lo – Exit Sign

Onipa – Fire

Jimmy Edgar – Get Up

Love Regenerator and Calvin Harris – Hypnagogic

LP Giobbi – Jungle Queen

Oliver Heldens X Firebeatz & Schella – Lift Me Up

Chaii – Lightswitch

Underworld – Listen To Their No

Soaky Siren – MIA

Larry Pink the Human – Might Delete Later

Trooko – No Es Mi Culpa

Stormzy – Pop Boy

Nina Dioz – Primero

Koffee Ft. Govana – Rapture

Big Gigantic – St. Lucia

Flume – The Difference

Dai Burger – The Function

Footsie – Top Cat

Musa – Tu Energia

Yves V – We Got That Cool

NNena – Work it Out

Was haltet ihr von den neuen Torhymnen in FUT? Hier sind weitere spannende Neuerungen von FIFA 21 für euch zusammengefasst.