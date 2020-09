FIFA 21 Soundtrack: Alle Songs in der Spotify-Playlist – Hier anhören

FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erscheint am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später auch für Next-Gen PS5 und Xbox Series X....

Diese Soundtracks gibt es: Neben dem normalen Soundtrack zu FIFA 21 gibt es auch in diesem Jahr wieder einen separaten Soundtrack für den VOLTA-Modus . Beide Soundtracks auf Spotify sind am Ende des Artikels eingebettet.

Wir zeigen euch die Playlist, die euch in den nächsten Monaten in FIFA 21 begleiten wird.

Das ist der Soundtrack in FIFA 21: Mit jedem FIFA-Teil kommt ein spannender Soundtrack mit Songs und Künstlern aus aller Welt – so auch in FIFA 21. Dieser Soundtrack wird von vielen Spielern schon vor dem Release von FIFA 21 heiß erwartet.

