FIFA 21: Darum hat VOLTA tatsächlich eine zweite Chance verdient

FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erscheint am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später auch für Next-Gen PS5 und Xbox Series X....

Darum könnte das VOLTA besser machen: Featured Battles klingt spannend und könnte für Abwechslung und Herausforderungen in VOLTA sorgen. Zudem soll die Liste an Groundbreaker-Spielern laufend erweitert werden, sodass auch für Motivation gesorgt sein dürfte.

Das ist jetzt neu: VOLTA in FIFA 21 muss die Spieler durch mehr Content länger motivieren. Und vielleicht könnte da der neue „Featured Battles“-Modus interessant sein. Vom Ablauf erinnert der Modus an die Squad Battles aus Ultimate Team und ist besonders wegen der neuen „ Groundbreaker -Spielern“ interessant. Diese kann man für das eigene Team rekrutieren.

Das soll sich ändern: Die großen Schwächen von VOLTA will EA mit den angekündigten Neuerungen ausbessern. Und wenn der Entwickler die Versprechen halten kann, könnte aus VOLTA in FIFA 21 ein ziemlich spaßiger Modus werden.

Sonderlich beliebt war der neu in FIFA 20 eingeführte VOLTA-Modus nicht. Viele Spieler testeten den Straßenfußball-Modus zwar an, ließen ihn aber recht schnell wieder liegen. Was man auch an der PS4-Trophäe für das Abschließen der VOLTA-Story erkennen kann:

In FIFA 21 soll für den Street-Modus VOLTA alles besser werden. Wir verraten euch, was sich ändert und warum VOLTA eine zweite Chance verdient hat.

