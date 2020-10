FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erscheint am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später auch für Next-Gen PS5 und Xbox Series X....

Wie sieht Share Play in FIFA 21 aus? Bisher funktionierte Share Play auch problemlos in FIFA 21 (wenn die Internetverbindung es hergab). Dort konnte man beispielsweise gegeneinander spielen, oder auch den Karrieremodus eines Freundes übernehmen.

Was ist Share Play? Share Play ist eine Möglichkeit, auf der PS4 seine Spiele online mit Freunden zu teilen. So können sie die Spiele beispielsweise ausprobieren, wenn sie die selbst nicht haben, oder bei euch mitspielen. Auch einfach zuschauen ist über Share Play möglich.

Das neue Update in FIFA 21 drehte an vielen Stellen im Spiel. Doch auf der PS4 kommt es plötzlich zu einem Problem: Share Play funktioniert nicht mehr, wie gewohnt.

