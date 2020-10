In FIFA 21 könnt ihr im FUT-Koop nun zu zweit in Ultimate Team antreten. Wir haben Tipps für euch, damit ihr dabei auch erfolgreich seid.

Was ist FUT-Koop? Neu in FIFA 21 ist, dass ihr mit Freunden gemeinsam Spiele im Ultimate Team absolvieren könnt. Früher konnte man zwar bereits zu zweit an einer Konsole FUT-Matches spielen. Doch das neue Koop-Feature lässt sich online spielen und bietet deutlich mehr Möglichkeiten. Denn hier bekommen beide Spieler Erfahrungspunkte sowie Belohnungen.

Diese Modi könnt ihr kooperativ spielen:

Division Rivals

Squad Battles

Freundschaftsspiele

Wie der Ablauf von FUT-Koop ist und wie das gemeinsame Spielen funktioniert, erklären wir euch hier.

Die FUT-Koop-Lobby

Tipps für den neuen FUT-Koop-Modus

Das solltet ihr beachten: Bei diesen Tipps zu den FUT-Koop-Spielen solltet ihr auf dieselben Dingen achten wie bei den normalen Koop-Spielen in FIFA 21 auch. Denn wenn ihr euch absprecht und gut eingespielt seid, dann kann ein Spiel zu zweit wirklich große Vorteile mit sich bringen.

1. Sprecht euch in der Defensive ab

Wenn ihr zum ersten mal zu zweit eine Mannschaft steuert, dann ist das besonders in der Defensive erst einmal ungewohnt. Ihr solltet euch abgewöhnen, mit den Verteidigern zu offensiv zu spielen. So reißt ihr riesige Lücken in eure Abwehr, die schnell zu Gegentoren führen können. Sprecht euch daher gemeinsam ab und sagt an, welchen Spieler ihr deckt oder welchen Lauf- oder Pass-Weg ihr blockiert.

Mit etwas Übung habt ihr eine richtig stabile Abwehr, die im Solo-Spiel nicht so einfach funktionieren würde.

2. Nur ein Spieler sollte zum Ball laufen

Sollte der Gegner den Ball verlieren, dann achtet am besten darauf, dass nicht beide Spieler direkt zum Ball rennen. Kriegen kann ihn ja sowieso nur einer. Am besten läuft ein Spieler zum Ball und der andere begibt sich in eine aussichtsreiche Situationen für einen schönen Pass. Auch hier ist Absprechen gefragt.

3. Nutzt die neuen Techniken und Tricks von FIFA 21

Gerade zum Beginn von FIFA ist es wichtig sich mit den neuen Gameplay-Mechaniken vertraut zu machen. Lernt unbedingt die neuen Skill-Moves und Tricks wie beispielsweise den „Geheimen Sprint-Boost“. Denn nicht jeder FIFA-Spieler setzt sich mit diesen Neuerungen auseinander.

Wenn dann beide Spieler die neuen Tricks und Mechaniken einsetzen und die Gegner nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, dann habt ihr einen riesigen spielerischen Vorteil.

Mit dem Sprint-Boost zieht ihr an fast jedem vorbei

4. Übt unbedingt gemeinsam euer Offensiv-Spiel

Nicht jeder FIFA-Spieler hat den gleichen Spielstil. Manche Spieler dribbeln sich ihren Weg zum Tor, manche kommen über die Außen und nutzen Flanken und andere wiederum setzen auf schnelles Passspiel oder Ballbesitz. Das Problem dabei: Wenn euer Koop-Partner einen ganz anderen Stil als ihr selbst spielt, dann kann das zu großen Problem im Offensiv-Spiel führen.

Übt daher unbedingt zusammen und probiert aus, welcher Stil zu euch beiden passt. Dafür bieten sich die FUT-Koop-Freundschaftsspiele an, denn dort verschwendet ihr keines eurer 30 Division-Rivals-Spiele.

Habt ihr schon FUT-Koop ausprobiert? Oder spielt ihr lieber Solo und seid schon in der Weekend League unterwegs?