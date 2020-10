FIFA 21 hat einen geheimen Sprint-Boost und ihr solltet ihn nutzen

FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erscheint am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später auch für Next-Gen PS5 und Xbox Series X....

Achtet aber darauf, den Sprint-Boost nicht zu nah an der Außenlinie einzusetzen. Da sich euer Spieler den Ball weit vorlegt, kann dieser dabei leicht ins Aus geraten. Es braucht außerdem etwas Übung, damit man mit dem Trick nicht direkt in den Gegenspieler rein läuft, den man eigentlich umspielen möchte.

Wann setzt man den Sprint-Boost am besten ein? Es gibt verschiedene Situationen, in denen ihr den Trick am besten verwendet. Wenn ein Verteidiger gerade auf euch zu läuft und kurz davor ist, anzugreifen, dann ist der Sprint-Boost effektiv. Nutzt ihn, bevor der Gegenspieler euch erwischt, um einfach an ihm vorbei zu ziehen.

Am besten läuft der Trick übrigens bei den schnellsten Spielern in FIFA 21 , die auch noch gut dribbeln können.

Der YouTuber BorasLegend ist in der Community schon lange für seine Guides bei FIFA bekannt. Er zeigt in einem Tutorial, wie ihr den Sprint-Trick durchführt und wie das im Spiel aussieht:

Denn durch diesen Boost können Spieler am Ball plötzlich rasch nach vorne durchstarten. Das eignet sich super für Überraschungsmanöver in den neuen Stadien und auch dafür, Verteidiger zu umspielen, die einem zu nahe kommen.

Was ist das für ein Trick? Habt ihr in FIFA 21 das Problem, dass eure Verteidigung schwächelt und Gegner da einfach durchspielen können? Das könnte daran liegen, dass sie den Sprint-Boost nutzen.

Kennt ihr schon den Sprint-Boost (the bridge) in FIFA 21 ? Durch eine einfache Tastenkombination aktiviert ihr das Manöver und seid damit effektiv gegen die Verteidiger der Gegner.

