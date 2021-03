FIFA 21: What-If-Tracker – Diese Spieler können Upgrades kriegen

FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erschien am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später wurden Versionen für Next-Gen PS5 und Xbo...

Wann kommt das What-If-Upgrade? Laut EA Sports werden die What-If-Spieler frühestens am Mittwoch nach Erreichen des Szenarios mit den neuen Werten ausgerüstet. Wundert euch also nicht, wenn eure Karten nicht direkt verbessert werden, sobald sie ihr Ziel erreicht haben.

Das neue Event in FIFA 21 verspricht What-If-Upgrades für eure Spieler. Welche Karten aktuell für ein Upgrade in Frage kommen, zeigt der What-If-Tracker.

Insert

You are going to send email to