In FIFA 21 ist das „What If“ Team 2 in FUT erschienen. Es sind wieder neue dynamische Karten am Start, die sich verbessern können.

Der zweite Teil von What If ist gestartet: Am Freitagabend, den 5. März 2021 um 19:00 Uhr, startete der zweite Teil der neuen FUT-Promo. Das erste What-If-Team wird nun von einer weiteren Mannschaft abgelöst. Sie sind ab sofort in Packs zu bekommen, doch die Chancen auf Top-Spieler sind gering.

Was ist What If? Das Event bringt neue dynamische Karten, deren Werte sich verbessern können. Sie bekommen ein +2 Upgrade, wenn bestimmte Szenarien im realen Fußball erfüllt werden.

Stürmer und Mittelfeldspieler werden verbessert, wenn ihr Team in den nächsten 5 Liga-Spielen mindestens 6 Tore erzielt.

Verteidiger und Torhüter kriegen das Upgrade, wenn ihr Club in den nächsten 5 Liga-Spielen mindestens 1 Mal ohne Gegentor bleibt.

Die Karten können einen Sprung machen

Die neuen Karten aus „What If“ Team 2 – mit Vincenzo Grifo

Diese Spieler sind dabei: In Team 2 der What-If-Promo gibt es eine bunte Mischung an Spielern aus verschiedenen Ligen.

Hier ist das zweite What-If-Team

Aus der Bundesliga ist Vincenzo Grifo vom SC Freiburg am Start. Eine ungewöhnliche Karte, die spannend werden könnte: Der Mittelfeldspieler hat direkt ein starkes Upgrade auf 86 bekommen und könnte noch weiter ansteigen.

Für Bundesliga-Teams dürfte er eine interessante Alternative auf der linken Seite sein. Schließlich bringt die Karte starke Werte in allen Offensivbereichen mit – Tempo, Dribbling, Schüsse und Pässe sehen schon vor einem möglichen Upgrade ordentlich aus.

Dazu kommen starke Karten in der Serie A wie Mertens und Lucas Leiva, oder Morales als spannender Stürmer in der spanischen Liga. Das komplette Team gestaltet sich so:

Dries Mertens (SSC Neapel)

Lucas Leiva (Lazio Rom)

Ricardo Pereira (Leicester City)

Richarlison (FC Everton)

Florian Thauvin (Olympique Marseille)

Sergio Reguilón (Tottenham Hotspurs)

Daniel Wass (FC Valencia)

Vincenzo Grifo (SC Freiburg)

Pepe (FC Porto)

Krépin Diatta (AS Monaco)

José Luis Morales (Levante UD)

In den neuen Wochenzielen findet ihr einen weiteren Bundesliga-Spieler: Dort könnt ihr Guendouzi (ZDM) von Hertha BSC bekommen. Der Mittelfeldspieler hat eine Karte mit 87 bekommen und hat ebenfalls die Chance auf ein Upgrade.

Wie läuft es beim ersten What-If-Upgrade?

Ob die Spieler verbessert werden, hängt von ihren realen Ergebnissen im Fußball ab. Darauf habt ihr also keinen Einfluss. Es gab aber schon ein paar Karten aus Team 1, die sich ihr Upgrade eine Woche später bereits verdient haben.

Mbabu hat das Upgrade bereits bekommen

Kevin Mbabu hat es mit dem VfL Wolfsburg geschafft, eine weiße Weste zu behalten und hat sein Upgrade bereits erhalten. Er liegt nun bei 87.

Auch Marcelo blieb mit Oympique Lyon am vergangenen Mittwoch ohne Gegentor. Sein Upgrade um zwei Punkte ist aber noch nicht live.

Wann kommt das What-If-Upgrade? Die What-If-Spieler werden frühestens am folgenden Mittwoch nach dem Spiel verbessert, in dem das Upgrade-Szenario erfüllt wurde. Dementsprechend dürfte Marcelo in der kommenden Woche ebenfalls verbessert werden.

Bei den übrigen Spielern bleibt es erstmal spannend. Wann und ob sie ein Upgrade bekommen, ist nach aktuellem Stand noch offen.

Sicher ist: Einige der Karten können schon jetzt euer Team für die Weekend League ergänzen. Die Spezialkarten haben schließlich auch ohne Upgrade schon sehr starke Werte. Möglicherweise zu stark? Zumindest kann das TOTW kaum noch mit Events mithalten – was sich auf die Weekend League Belohnungen in FIFA 21 auswirkt.