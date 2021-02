In FIFA 21 kündigt ein neuer Ladebildschirm ein brandneues Event an. Doch was können wir vom neuen “What If”-Event erwarten?

Wann startet das Event? Die neue FUT-Promo startet am Freitag, den 26. Februar um 19:00 Uhr, in FIFA 21 Ultimate Team. Ob ein zweiter Teil folgen wird, ist bisher noch nicht bekannt.

Was ist das für ein Event? Offiziell hat EA noch keine Angaben zu den Inhalten des neuen Events gemacht. Bisher kennen wir mit “What if” lediglich den Namen (Dieser wurde bereits in der Xbox-Version von FIFA 21 angezeigt), das Startdatum sowie das Kartendesign.

Doch das reicht der FUT-Community, um ordentlich zu spekulieren.

Das könnte uns erwarten: Auf Twitter machen erste Gerüchte die Runde, dass es sich bei den What-If-Karten um dynamische Objekte handeln könnte, die ähnlich wie Headliners-Karten Upgrades erhalten sollen.

Ein vermeintlicher Leak von Twitter-User KingLangpard spricht sogar von einem neuen Upgrade-System. So sollen beispielsweise Stürmer-Karten Upgrades erhalten, wenn die Mannschaft eine vorgegebene Anzahl an Toren schießt.

Oder es gibt Verbesserungen für Torhüter und Verteidiger, wenn diese den Kasten ihr Mannschaft sauber halten.

Auf dynamische Karten, die Upgrades erhalten könnten, deuten auch die Pfeile hin, die auf dem Kartendesign zu sehen sind. Doch bestätigt ist das alles noch nicht, weshalb ihr diese Informationen erstmal mit Vorsicht genießen solltet.

Was ist mit dem Winter Refresh?

Wann könnte der Winter Refresh starten? Nachdem am letzten Freitag die Icon-Moments-Karten sowie Icon Swaps 2 veröffentlicht wurden, ist die FUT-Community fest von einem Release des Winter-Refresh-Events in dieser Woche ausgegangen.

Doch bisher gibt es immer noch keinerlei neue Informationen zum winterlichen Upgrade-Event. Wir sind gespannt, ob Winter Refresh in der nächsten Woche stattfindet. Es ist jedoch auch möglich, dass Winter Refresh und What If gemeinsam stattfinden.

Was ist Winter Refresh genau? Zur Halbzeit der Saison erhalten FUT-Karten üblicherweise durch den Winter Refresh Upgrades. Wenn Spieler im Laufe der Hinrunde im realen Fußball besonders gute Leistungen gezeigt haben, dann bekommen diese durch den Winter Refresh bessere Karten. Außerdem brachte der Winter Refresh in FIFA 20 ein Winter-Refresh-Team, mit nochmal verbesserten Spezialkarten.

Wir bleiben gespannt, ob und vor allem wann der Winter Refresh ansteht und halten euch auf dem Laufenden, sobald wir mehr über das neue “What If”-Event wissen. Und falls ihr Verstärkung für euer Team sucht, dann haben wir ein paar Top-Karten (bis 50.000 Münzen) für euch.