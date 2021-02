FIFA 21: Die 10 besten Spieler für weniger als 50.000 Münzen

FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erschien am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später wurden Versionen für Next-Gen PS5 und Xbo...

Hazard ist in diesem Jahr ungewöhnlich günstig, und lag sogar schonmal unterhalb der aktuellen 44.000 – man sollte also im Auge behalten, ob man den Belgier nicht noch günstiger bekommen kann. Insgesamt ist der 88er-Außenspieler aber auch für diesen Wert immer noch ein guter Deal, schließlich glänzt er gerade beim Dribbling und hat auch ein starkes Tempo. Mit dem richtigen Chem-Style ist er eine echte Offensivmaschine – vor allem wenn ihr ihn, ähnlich wie Son, im Spiel ins Zentrum zieht.

Bruno Fernandes ist erst seit kurzem für unter 50.000 Münzen zu bekommen, es ist also möglich, dass sein Preis nochmal leicht nach oben ausschlägt. Grundsätzlich fällt er aber in diese Preisklasse – und ist dort einer der vielseitigsten Offensivspieler.

Top-Spieler in FIFA 21 sind teuer. Aber man muss nicht gleich in die Millionen gehen, um eine richtig starke Mannschaft zu bekommen. Hier findet ihr echte Top-Spieler für weniger als 50.000 Münzen.

