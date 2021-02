FIFA 21: 5 erstaunlich starke Stürmer für wenig Münzen

In FIFA 21 Ultimate Team sind gute Stürmer das A und O für den Erfolg. Doch müssen es immer teure Top-Stürmer sein, die ein Vermögen kosten? Wir schauen uns hier starke Stürmer an, die zudem richtig günstig sind.

Was sind das für Karten? Wir stellen euch in diesem Beitrag gute und vor allem günstige Stürmer-Karten vor, die sich jeder FUT-Spieler leisten kann. Sie kommen aus den großen Ligen Europas und sollten daher in vielen Teams für die volle Chemie sorgen.

Besonders interessant sind die Karten außerdem für Spieler, die gerade mit Ultimate Team begonnen haben. Wenn ihr bessere Angreifer besitzt, dann eignen sich die vorgestellten Karten hervorragend für eine Einwechslung in der Endphase, um nochmal für ordentlich Gefahr zu sorgen.

Wie ihr die Stürmer dann für gute Torchancen einsetzen könnt, verraten wir euch hier:

FIFA 21: 5 Tipps für eine starke Offensive und mehr Torchancen

Richarlison – ca. 2.700 Münzen

Auf den ersten Blick wirkt die Karte von Richarlison etwas unspektakulär. Doch lasst euch nicht täuschen, diese Gold-Karte hat es in sich und kann mit dem Einsatz des Hunter Chemistry-Styles fantastische Werte vorweisen. Setzt ihr diesen ein, dann verbessert sich sein Pace auf 93 und die Schuss-Werte steigen auf 85. Außerdem sind die starken Physis-Werte ziemlich hilfreich und sorgen dafür, dass Richarlison den Ball besser behaupten kann.

Doch das absolute Highlight der Richarlison-Karte sind die 5 Sterne beim schwachen Fuß, die ihn zu einer richtigen Tormaschine machen.

Hier seht ihr die Werte mit dem Hunter Chemistry-Style im Detail:

Joao Felix – ca. 2.100 Münzen

Zu Beginn von FUT 21 war die Gold-Karte von Joao Felix in vielen Teams zu finden – und das zu Recht. Denn er hat alles, was ein starker Stürmer in FIFA 21 mitbringen sollte. Er hat eine gute Geschwindigkeit (81) und herausragende Schuss- (81) und Dribbling-Werte (83).

Einzig die Passwerte lassen etwas zu Wünschen übrig. Doch Joao Felix soll ja auch Tore schießen und sie nicht unbedingt vorbereiten.

Noch besser wird die Karte mit Hunter Chemistry-Style:

Inaki Williams – ca. 2.300 Münzen

Die Gold-Karte von Inaki Williams ist ein richtiges Geschwindigkeits-Monster (94), mit richtig starken Physis-Werten (81), die im Strafraum extrem wichtig sind. Nur seine Schuss-Werte könnten einen Boost vertragen, weshalb sich hier der Finisher Chemistry-Style anbietet. Dadurch verbessern sich die Schuss- und Dribbling-Stats enorm:

Schießen: 79 -> 89

Dribbling: 78 -> 87

Er ist die perfekte Karte für eine Einwechslung in der 80. Minute, um noch dieses eine, wichtige Tor zu erzielen. Versucht nur mit seinem starken, rechten Fuß zu schießen. Denn beidfüßig ist Williams leider nicht.

Mit dem Finisher Chemistry-Style wird die Karte erst richtig stark:

Rodrigo – ca. 2.700 Münzen

Mit Rodrigo erhaltet ihr einen sehr schnellen und dribbelstarken Stürmer, der mit dem richtigen Chemistry-Style extrem starke Schuss-Werte kriegen kann. Deshalb empfiehlt es sich Finisher einzusetzen, um Schießen auf 89 und Dribbling auf 90 zu steigern.

So sehen die Stats von Rodrigo mit Finisher aus:

Gabriel Jesus – ca. 7.000 Münzen

Etwas teurer als die übrigen Spieler auf dieser Liste, ist Gabriel Jesus mit knapp 7.000 Münzen. Doch die Coins lohnen sich, denn Jesus glänzt mit Top-Werten. Besonders hervorzuheben sind hier Dribbling (87) und Pace (85).

Um Jesus allerdings noch gefährlicher zu machen, kann der Hunter Chemisty-Style benutzt werden. Dann bekommt er zusätzliche Spitzenwerte bei Geschwindigkeit (95) und Schießen (88).

Das ist der Effekt des Hunter-Chemistry-Styles:

Welche Stürmer nutzt ihr in eurem Ultimate Team? Setzt ihr eher auf günstige Angreifer oder stehen bei euch Weltklasse-Stürmer auf dem Feld? Vielleicht kommen ja am Freitag ein paar gute Alternativen hinzu.