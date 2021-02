Im FIFA 21 warten die Spieler auf die zweite Runde Icon Swaps sowie die neuen Ratings aus dem Winter Refresh. Könnte es diese Woche soweit sein?

Das ist Icon Swaps 2: Die Icon Swaps sind eine Möglichkeit für Spieler, sich Ikonen mithilfe von speziellen Aufgaben zu erspielen. Es gab bereits eine erste Rutsche an Icon Swaps, in der neben Legenden wie Henry auch besondere Pack-Belohnungen enthalten waren.

Die ersten Icon Swaps sind mittlerweile abgelaufen, doch Icon Swaps 2 ist bislang noch nicht gestartet. Viele Spieler hatten eigentlich mit einem Release zum Ende der Season 4 in der letzten Woche gerechnet – doch da kam nur das zweite Future Stars Team.

So sahen die Belohnungen der ersten Icon Swaps in FIFA 21 aus

Das ist der Winter Refresh: Beim Winter Refresh handelt es sich um das Ratings Upgrade zur Halbzeit der Saison. Dort bekommen Spieler, die im Laufe der Hinrunde im realen Fußball stark agiert haben, bessere Karten. Bestimmte Spezialkarten dieser Spieler, wie etwa POTM-Karten, wurden im vergangenen Jahr ebenfalls rückwirkend verbessert. Außerdem brachte der Winter Refresh in FIFA 20 auch ein Winter-Refresh-Team, mit nochmal verbesserten Spezialkarten.

10 Spieler aus der Bundesliga, die ein Upgrade verdient hätte, findet ihr hier.

Was spricht für einen Release in dieser Woche?

Diese Hinweise gibt es: Zum einen hatten Spieler schon in der vergangenen Woche mit Icon Swaps 2 gerechnet, da zu diesem Zeitpunkt die erste Runde ablief. Da dies ausfiel, würde sich ein Release in dieser Woche anbieten – zumal Icon Swaps 2 in FIFA 20 deutlich früher kam.

Was den Winter-Refresh angeht: Im Vergleich zu FIFA 20 würde der Zeitraum passen. In FIFA 20 kam der Winter Refresh am Freitag, den 14. Februar. Somit würde das Zeitfenster in dieser Woche passen, auch, weil am Freitag das laufende Future-Stars-Event endet und Platz für ein neues Event ist.

Neue Icon Moments gefunden: Via reddit zeigten einige Spieler, dass mit dem neuen Title Update 10 auch neue Bilder für Prime Icon Moments dem Code des Spiels hinzugefügt wurden. Die zeigte etwa User alekseyrain in einem Post:

Bei Prime Icon Moments handelt es sich um eine vierte, nochmal verbesserte Variante der bereits verfügbaren Ikonen im Spiel. Sie beziehen sich auf legendäre Momente im Laufe der Karriere dieser Spieler.

Das Update könnte eine Vorbereitung auf das kommende Event sein. Im letzten Jahr erschienen der Winter Refresh und die Prime Icon Moments zeitgleich – denkbar also, dass dies auch dieses Jahr wieder der Fall sein wird.

Offiziell bestätigt sind allerdings noch keine Termine. Wir halten euch an dieser Stelle auf dem Laufenden, wenn es neue Entwicklungen gibt. In der Zwischenzeit findet ihr hier einige Tipps, wie Angreifen in FIFA 21 besser funktioniert.