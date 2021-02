FIFA 21: Future Stars 2 startet heute – Das ist diesmal anders

FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erschien am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später wurden Versionen für Next-Gen PS5 und Xbo...

Seid ihr dieses Wochenende in der Weekend League unterwegs? Dann solltet ihr aufpassen, möglichst wenig Gegentore zu bekommen. Hier findet ihr einige Tipps zum Verteidigen in FIFA 21.

Ein neues Team erscheint: Wie bereits erwähnt wird es komplett neue Future-Stars-Spieler geben, die das alte Team 1 ersetzen. Wer genau in diesem Team stehen wird, ist noch nicht sicher. Doch einige Kandidaten findet ihr in den Predictions zu Future Stars – schließlich waren noch nicht alle von ihnen in Team 1 vertreten.

Gleichzeitig endet auch die aktuelle Season 3 in FIFA 21 mit einigen Aufgaben . Das bedeutet, es wird auch einen neuen Saisonfortschritt sowie neue Ziele geben. Wer also noch ein paar EP für die Belohnungen aus Saison 3 sammeln möchte, sollte sich damit beeilen.

Wann startet Future Stars 2? Das Event beginnt am Freitagabend um 19:00 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt wird das zweite Future-Stars-Team die erste Mannschaft in den Packs ersetzen.

Heute, am 12. Februar 2021, startet der zweite Teil von Future Stars in FIFA 21. Das Talente-Event bringt mit der zweiten Runde ein paar Änderungen.

