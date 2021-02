FIFA 21: Future Stars startet heute mit richtig starken Talenten

Heute startet das Future Stars Event in FIFA 21. Was steckt in dem Talente-Event?

Wann beginnt Future Stars? Wie von anderen Events gewohnt beginnt das Future Stars Event am Freitagabend. Es startet also heute, am 05. Februar, um 19:00 Uhr.

Es ist davon auszugehen, dass es mindestens eine Woche lang läuft. Denkbar wäre allerdings auch ein Zeitraum von zwei Wochen, da Future Stars im vergangenen Jahr auch mit zwei Teams an den Start ging. Der genaue Event-Zeitraum wird sich klären, sobald Future Stars begonnen hat. Wir halten euch hier auf dem Laufenden.

Future Stars – Das steckt im Event

Was ist das Future Stars Event? Im Future-Stars-Event ging es in den vergangenen Jahren immer um Talente, die das Zeug zum Weltstar haben. Im Event wird es also voraussichtlich auch dieses Jahr besonders starke Karten für junge Spieler geben, die ungefähr ihrem maximalen Potential entsprechen.

So stark war Haalands Future-Stars-Karte in FIFA 20

Im letzten Jahr etwa hat Erling Haaland von Borussia Dortmund eine sehr, sehr starke Karte bekommen. Wer in diesem Jahr dabei sein wird, ist bisher noch nicht bekannt. Gute Chancen haben zum Beispiel Spieler, die sowieso schon in die Liste der besten Talente in FIFA 21 fallen. Außerdem zeigen unsere Future Stars Predictions schonmal einige mögliche Kandidaten.

Wir aktualisieren den Artikel an dieser Stelle, sobald das Future-Stars-Team bekannt ist.

Interessante Aufgaben möglich: In FIFA 20 brachten die Future Stars ein Konzept, das bei vielen Spielern Anklang fand. Über Wochenaufgaben konnte man sich bestimmte Spezialkarten junger Talente erspielen, die man mit weiteren Aufgaben immer weiter verbessern konnte. So wurde die 75er-Daniel-James-Karte etwa eine richtig starke 86er-Karte, wenn man alle Aufgaben abschloss.

Ob dieses Konzept auch dieses Jahr wieder an Bord sein wird, ist noch offen. Allerdings ist davon auszugehen, dass es irgendeine Form von Aufgabenspieler geben wird – das war auch bei den vergangenen Events in FIFA 21 der Fall.

Daneben wird es sicherlich auch die ein oder andere interessante Spieler-SBC geben. Hier heißt es, die Augen offenzuhalten.

Sobald Future Stars vorbei ist, dürfte auch so langsam der Winter Ratings Refresh anstehen. Hier findet ihr schonmal ein paar Bundesliga-Spieler, die bessere Ratings verdient hätten.