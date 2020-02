FIFA 20 Future Stars: Das ist das zweite Team – Haaland ist dabei

In FIFA 20 geht das Future Stars Event weiter und bringt mit dem 2. Team frische Spezialkarten. Welche jungen Talente diesmal dabei sind, erfahrt ihr hier.

Nach den ersten 14 Future-Star-Karten geht es jetzt weiter mit dem zweiten Team. Wir schauen auf die neuen Spezialkarten.

Was sind Future Stars? Bei den Future-Star-Karten handelt es sich um Spezialkarten junger Talente, die extrem verbessert werden. EA sieht in diesen Spielern das Potenzial Weltstars zu werden.

Wie stark sind die Karten? Die Upgrades dieser Karten sind ordentlich und bieten teilweise extreme Sprünge im Vergleich zu den Basis-Karten der jeweiligen Spieler. Gesamtratings um die 90 sind hier angesagt.

Das ist das zweite Future-Stars-Team

Das sind die stärksten Karten im 2. Team: Haaland und Martinez haben im zweiten Future-Stars-Team mit 92 Punkten die höchsten Ratings. Die neuen Spezialkarten von Valverde (91), Palacios (89), Hudson-Odoi (89) sind allerdings auch richtig stark.

So stark ist Haaland: Erling Haaland erhält mit den Future Stars eine absolute Top-Karte.

Wer das Glück hat diese neue Haaland-Karte zu ziehen, erhält einen Top-Stürmer für die Bundesliga. Er verfügt über extrem starke Werte in den Bereichen, Tempo, Schießen, Dribbling und Physis. Viele Tore dürften also garantiert sein.

Seine einzigen Mankos sind seine 3 Sterne beim schwachen Fuß sowie bei den Skill-Moves.

So sieht das zweite Team aus:

Haaland (92)

Martinez (92)

Valverde (91)

Palacios (89)

Hudson-Odoi (89)

Tielemans (88)

Dani Olmo (88)

Sarr (88)

Tomori (87)

Luiz Felipe (87)

Ikone (87)

Renan Lodi (87)

Malen (86)

Kehrer (85)

So läuft das Event – SBCs, Packs und Wochenaufgaben

Spieler in Packs: Ab heute, dem 7. Februar um 19:00 Uhr, sind die neuen Future-Star-Karten in Packs verfügbar. Dabei soll die Wahrscheinlichkeit diese Spezialkarten zu ziehen genau so hoch sein, wie die normalen Karten der Spieler. Damit könnten einige der Super-Talente sogar aus Silberpacks gezogen werden.

Zum Event wird es auch wieder verschiedene Promo-Packs und Lightning Rounds geben.

Weitere Spieler durch Wochenaufgaben: Bisher sind im Verlauf des Events bereits 2 Future Stars erschienen, die man sich durch Aufgaben erspielen konnte. Das Besondere an diesen Karten – sie werden immer besser, wenn ihr mehr Aufgaben abschließt.

Was haltet ihr von den Future Stars? Erzählt es uns doch in unserer Facebook-Gruppe.