Der FIFA 20-YouTuber ChrisMD versuchte sich an einem Experiment: Er gab haufenweise Geld für das Ultimate Team aus und schaute, welche Spieler man mit knapp 7800 Euro ziehen kann.

Das ist die Situation: Der YouTuber ChrisMD wollte sein Glück herausfordern. Für insgesamt 6614 Pfund, also umgerechnet 7791 Euro, kaufte er sich Packs. Sein großes Ziel waren vor allem die TOTY-Karten, die Anfang 2020 in die Packs kamen.

Über mehrere Tage hinweg öffnete der YouTuber dann haufenweise Packs und zog dabei so einige Spieler, die auf dem Transfermarkt Millionen an Coins bringen. Sein Ergebnis fasste er nun in einem Video zusammen:

8 TOTYs und 5 Legenden für 7800 Euro

Diese Spieler zog der YouTuber: Die Ausbeute von ChrisMD hat einige starke Spieler zu bieten. Hier sind die Highlights aus seinem Video:

2x TOTY Alisson

1x TOTY De Ligt

2x TOTY De Jong

1x TOTY Mbappé

2x TOTY Robertson

1x Icon Dalglish

2x Icon Kaká

1x Icon Ballack

1x Icon Butragueno

Dazu kommen noch zahlreiche weitere Karten, die man als normaler Spieler wohl gerne überhaupt mal ziehen würde. Haufenweise Spezial-Karten, seltene Spieler wie Salah oder Hazard und unzählige Inform-Karten.

Mbappé in der TOTY-Version ist wohl der Traum vieler Spieler

Was sagt der Spieler selbst zur Ausbeute? ChrisMD zeigt sich recht positiv gestimmt. Nachdem er bereits in den vergangenen Jahren ähnliche Videos gemacht hatte, schnitt er diesmal etwas besser ab.

Vor allem die TOTY-Karte von Mbappé stimmte den YouTuber glücklich. Allein diese Karte kann auf dem Transfermarkt bis zu 5 Millionen Coins bringen.

Darum ist dieses Thema so brisant: Schon seit Jahren gibt es die Diskussionen rund um die Ultimate Team-Packs. Gerade das TOTY zeigte, wie schwer es ist, starke Karten zu ziehen. Selbst wenn man viel Geld ausgibt, hat man kaum eine Chance darauf.

ChrisMD hatte mehr Glück: Er hat allein 8 TOTY-Spieler gezogen. Eine sehr ungewöhnliche Ausbeute – auch für die Menge an Geld, die er dafür investierte. Rechnet man es allerdings runter, hat er immer noch knapp 1000 Euro für ein TOTY-Spieler ausgegeben.

Neue Spezialkarten gibt es in FIFA jede Woche. So sieht beispielsweise das aktuelle TOTW aus: