FIFA 20: Das TOTY ist ab heute in Packs – hier sind die besten Spieler

Das TOTY Event in FIFA 20 hat begonnen. Das Team of the Year bringt einige der besten Karten überhaupt ins Spiel. Wie läuft das Event?

Das ist das TOTY: Wie jedes Jahr veröffentlicht FIFA 20 kurz nach Neujahr das Team of the Year. Insgesamt standen 55 Spieler zur Wahl, die extrem starke Karten bekommen konnten. Nun ist das TOTY bekannt.

Wann kommt das TOTY? Offizieller Event-Start ist heute, am 6. Januar, um 19 Uhr. Ab dann gibt es die starken Karten in Packs – allerdings nicht alle auf einmal.

Hier ist das TOTY in Ultimate Team

Diese Spieler stehen im TOTY: Am Montag um 17:00 Uhr veröffentlichte EA Sports die Ultimate XI, also die Startelf des Team of the Year, mit einem speziellen Trailer:

Diese Spieler haben es ins TOTY geschafft:

TW: Alisson

LV: Robertson

IV: De Ligt

IV: Van Dijk

RV: Alexander-Arnold

ZM: De Jong

ZOM: De Bruyne

ZDM: Kanté

LF: Mané

ST: Mbappé

RF: Messi

Quelle: EA Sports

Die Werte gab EA Sports noch nicht bekannt. Es ist aber davon auszugehen, dass alle Karten im TOTY die 90er-Grenze sprengen und damit zu den absolut besten Karten in FIFA 20 gehören. Um sie zu ziehen benötigt man aber eine Menge Glück.

Wann sind die TOTY Spieler in Packs? Das TOTY ist nicht auf einen Schlag in Packs verfügbar, sondern kommt gestaffelt. Die Angreifer machen heute den Anfang und sind ab 19 Uhr in Packs verfügbar. Die übrigen Spieler werden in den kommenden Tagen hinzukommen. Im vergangenen Jahr waren dann zum Ende der Woche nochmal alle Spieler auf einmal verfügbar.

FIFA 20 FUT-Ze. (Im Menü)

Das bringt das Event noch: Neben der Ultimate XI kommen mit dem Event auch neue SBCs ins Spiel. Es kommen neue Flashback- und Moments-SBCs ins Spiel, wie zuletzt über Ladebildschirme bekanntgegeben wurde. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass es auch spezielle Wochenaufgaben geben wird.

Wenn ihr TOTY-Spieler auf dem Markt kaufen wollt, braucht ihr eine Menge Münzen. Diese Tipps können euch dabei helfen: