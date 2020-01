In FIFA 20 Ultimate Team gibt es jetzt Infos zum TOTY – Team of the Year. Erfahrt hier, wann die besten Spieler des Jahres enthüllt werden und welche Spieler dabei sein könnten.

Das ist Team des Jahres in FUT 20: Bei den TOTY-Karten handelt es sich um die besten Karten in Ultimate Team. Das TOTY besteht dabei aus 11 Spielern, die extrem aufgewertete Karten erhalten.

So stark war beispielsweise die TOTY-Karte von Kevin De Bruyne in FIFA 19:

Ähnlich starke Karten mit Top-Werten wird es auch dieses Mal wieder geben. Wir sind gespannt auf das finale Team des Jahres.

Release des TOTY in FIFA 20 Ultimate Team

Wann erscheint das TOTY? Laut EA Sports wird das TOTY am 6. Januar 2020 um 17:00 Uhr enthüllt. Ob gleich das komplette Team vorgestellt wird, ist allerdings fraglich.

In den letzten Jahren wurden erst nach und nach Teile der Mannschaft vorgestellt und in Packs gepackt. Erst am Ende waren alle Spieler erhältlich.

Diese Spieler standen zur Wahl

So lief die Abstimmung: Jeder FIFA-Fan hatte die Möglichkeit, bis zum 20. Dezember 2019 sein eigenes TOTY für FUT 20 zusammenzustellen und damit seine Stimme abzugeben.

Wer kommt ins TOTY? Am Montag erfahren wir, welche Spieler die meisten Votes erhalten haben. Das sind die Nominierten:

Torhüter:

TW: Alisson (FC Liverpool)

TW: Ederson (Manchester City)

TW: Oblak (Atletico Madrid)

TW: Ter Stegen (FC Barcelona)

TW: Onana (Ajax Amsterdam)

Verteidiger:

IV: Bonucci (Piemonte Calcio/Juventus Turin)

IV: De Ligt (Piemonte Calcio/Juventus Turin)

IV: Gimenez (Atletico Madrid)

IV: Hummels (Borussia Dortmund)

IV: Koulibaly (SSC Neapel)

IV: Laporte (Manchester City)

IV: Marquinhos (Paris Saint-Germain)

IV: Ramos (Real Madrid)

IV: Silva (Paris Saint-Germain)

IV: Skriniar (Inter Mailand)

IV: Van Dijk (FC Liverpool)

IV: Vertonghen (Tottenham Hotspur)

LV: Alex Sandro (Piemonte Calcio/Juventus Turin)

LV: Jordi Alba (FC Barcelona)

LV: Robertson (FC Liverpool)

LV: Tagliafico (Ajax Amsterdam)

RV: Alexander-Arnold (FC Liverpool)

RV: Kimmich (Bayern München)

Mittelfeldspieler:

ZOM: David Silva (Manchester City)

ZOM: De Bruyne (Manchester City)

ZOM: Dybala (Piemonte Calcio/Juventus Turin)

ZOM: Eriksen (Tottenham Hotspur)

ZOM: Havertz (Bayer Leverkusen)

ZOM: Reus (Borussia Dortmund)

ZOM: Tadic (Ajax Amsterdam)

ZOM: Ziyech (Ajax Amsterdam)

ZDM: Fabinho (FC Liverpool)

ZDM: Henderson (FC Liverpool)

ZDM: Kante (FC Chelsea)

ZM: De Jong (FC Barcelona)

ZM: Modric (Real Madrid)

ZM: Verratti (Paris Saint-Germain)

ZM: Wijnaldum (FC Liverpool)

RM: Sancho (Borussia Dortmund)

Stürmer:

MS: Benzema (Real Madrid)

MS: Firmino (FC Liverpool)

MS: Son (Tottenham Hotspur)

LF: Hazard (Real Madrid)

LF: Mane (FC Liverpool)

LF: Neymar (Paris Saint-Germain)

RF: Bernardo Silva (Manchester City)

RF: Messi (FC Barcelona)

RF: Salah (FC Liverpool)

RF: Sterling (Manchester City)

ST: Aguero (Manchester City)

ST: Aubameyang (FC Arsenal)

ST: Cristiano Ronaldo (Piemonte Calcio/Juventus Turin)

ST: Kane (Tottenham Hotspur)

ST: Lewandowski (FC Bayern München)

ST: Mbappe (Paris Saint-Germain)

So kommt ihr an TOTY-Karten in FUT 20

TOTY-Karten in Packs: Mit einer großen Portion Glück könnt ihr TOTY-Karten in Sets finden. Es wird auch spezielle Pack-Angebote geben im Zeitraum des TOTY-Events.

TOTY-Karten auf dem Transfermarkt: Es gibt jedoch auch die Möglichkeit TOTY-Spieler auf dem Transfermarkt zu kaufen. Dabei sind die Preise allerdings, genau wie die Ratings der Spieler, extrem hoch.

Das müsst Ihr zu den TOTY-Karten wissen:

Sobald die TOTY-Karten in den Packs sind, lassen sich die Standard-Karten der jeweiligen Spieler nicht mehr aus den Packs ziehen.

Ein Set muss seltene Gold-Spieler enthalten können, um eine Chance auf einen TOTY-Spieler zu haben.

Falls Ihr eine Standard-Karte eines TOTY-Spielers besitzt, passiert mit dieser Karte nichts. Wollt Ihr einen TOTY-Spieler, müsst Ihr diesen mit Glück aus Sets ziehen oder auf dem Transfermarkt kaufen.

Marktcrash zum TOTY

Wird es einen Marktcrash geben? Da zur TOTY-Zeit extrem viele Packs geöffnet werden, wird der Markt mit Karten überschwemmt. Dadurch fallen die Preise vieler Karten ins Bodenlose.

Das TOTY-Event ist also der perfekte Zeitpunkt, um Schnäppchen auf dem FUT-Transfermarkt zu machen.

Wie sich der Transfermarkt aber genau verhalten wird, ist jedoch schwer vorherzusagen. Zusätzliche SBCs können den Transfermarkt ebenfalls beeinflussen.