Die Fußball-Simulation FIFA 20 von EA Sports wird am 27. September 2019 für die Playstation 4, die Xbox One und den PC erscheinen. Ein Highlight ist das neue Fe...

FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erscheint am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später auch für Next-Gen PS5 und Xbox Series X....

Weiter erzählt er: „Man spielt zum Spaß, aber man versucht auch an verschiedenen Dingen zu arbeiten. Zum Beispiel, wenn dein Gegner in der ersten Hälfte auf eine bestimmte Art und Weise spielt, versuche ich in der zweiten Halbzeit mit einer passenden Taktik entgegenzuwirken.“

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 4 + = 13

Insert

You are going to send email to