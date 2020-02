In FIFA 20 ist jetzt das TOTW 21 (Team of the Week) bekannt. Welche Spieler im neuen Team der Woche dabei sind, erfahrt ihr hier.

Was ist das Team der Woche? Jede Woche erscheint in FUT 20 das Team of the Week. Dieses Team besteht aus 23 Spielern, die am vergangenen Spieltag gute Leistungen im realen Fußball gezeigt haben.

Zudem erhalten diese Spieler verbesserte Spezialkarten, die nur eine Woche lang verfügbar sind.

Die besten Karten im TOTW 21: Zu den Highlights gehören in dieser Woche die neuen Inform-Karten von Immobile (90), Lloris (89), Firmino (88), Lukaku (88), Di Maria (88) und Sancho (87).

Aus der Bundesliga haben es diese Spieler geschafft: Sancho (87), Ayhan (81) und Ginczek (82) haben es in dieser Woche in das aktuelle TOTW geschafft.

Das ist neue Inform-Karte von Sancho: Jadon Sancho erhält in dieser Woche seine zweite Inform-Karte in FUT 20. Das Besondere dieses Mal: Es gibt einen Positionswechsel auf das ZOM.

Diese neue Inform-Karte dürfte für einige FUT-Spieler mit Bundesliga Teams interessant sein, da besonders wichtige Stats Upgrades erhalten haben.

Die größten Sprünge gibt in diesen Bereichen:

Schiessen: 76 -> 78

Passen: 80 -> 82

Das ist das Team of the Week 21

Alle Karten im TOTW 21

TOTW 21 – Startelf

TOTW 21 – Auswechselspieler

Dann erscheint das TOTW 21: Ab heute, dem 5. Februar um 19:00 Uhr, sind die neuen Inform-Karten in FIFA 20 Ultimate Team für eine Woche verfügbar.

FIFA 20: Beste Packs in Ultimate Team – Alle Sets im Überblick

So kommt ihr an die neuen Inform-Karten

Aus Sets: Ihr könnt mit einer großen Portion Glück Inform-Karten aus folgenden Karten-Packs ziehen:

Gold-Set (5.000 Münzen)

Premium-Gold-Set (7.500 Münzen)

oder aus anderen Spezialsets

Bronze- oder Silber-Inform-Karten finden sich in den entsprechenden Bronze- und Silber-Packs.

Auf dem Transfermarkt: Solltet ihr genug Münzen haben, dann könnt ihr euch die TOTW-Karten auf dem Transfermarkt kaufen. Dort schwanken die Preise allerdings häufig sehr stark. Vergleicht also vor dem Kauf unbedingt die Preise, damit ihr nicht zu viel bezahlt.

Mit dem TOTW Coins verdienen: Ihr könnt das neue TOTW auch nutzen, um euch ein paar Münzen in FUT zu verdienen. Wie das geht, erfahrt ihr hier: