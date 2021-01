FIFA 21: 5 schnelle Innenverteidiger für wenig Münzen

Tempo spielt in FIFA 21 eine große Rolle. Auch Verteidiger müssen mithalten können – hier findet ihr 5 Optionen für euer Team.

Darum ist Tempo so wichtig: Natürlich spielen alle Werte auf einer Karte eine Rolle. Ein Stürmer mit schwachen Schusswerten ist nicht hilfreich, ein Verteidiger ohne Defensive ebenfalls. Doch so ziemlich bei allen Spielern gilt: Ist das Tempo zu niedrig, ist die Karte grundsätzlich schonmal schwer zu spielen. Ein solches Problem hat etwa der aktuelle Bundesliga-POTM in FIFA 21.

Das liegt daran, dass viel im Match letztlich über Geschwindigkeit entschieden wird. Der schönste Defensiv-Wert eures Verteidigers nützt nichts, wenn der Stürmer schon zehn Meter von euch weg ist und ihr ihn nicht mehr einholen könnt.

Allerdings sind schnelle Innnenverteidiger extrem teuer. Ein paar Beispiele:

Der schnellste Innenverteidiger im Spiel, Kyle Walker, kostet ganze 800.000 Münzen – was auch an seinem 93er-Tempowert liegen dürfte.

Die Ikone Paolo Maldini kostet mit Tempo 86 sogar ganze 5,7 Millionen Münzen.

Die Inform-Variante von Joe Gomez hat 84 Tempo und kostet über 500.000 Münzen.

Diese 3 Beispiele liegen verdammt hoch, weil sie neben dem Tempo auch noch andere, sehr starke Werte haben. Sie gehören zu den besten IVs im Spiel.

Wir schauen uns in dieser Liste ein paar weitere Spieler mit starken Tempo-Werten an, die ebenfalls spielbar, aber nicht so übermäßig teuer sind.

Ike Opara

Opara ist gerade als Rulebreaker sehr stark

Opara hat zwei interessante Karten im Spiel: Seine normale Gold- und eine Rulebreakers-Version. Schon seine Goldkarte ist mit 84 Tempo gut ausgestattet und kostet nur 950 Münzen. Seine Halloween-Karte hat ganze 88 Tempo – und auch ansonsten starke Werte. Sie liegt aktuell bei 38.000 Münzen.

Das ist für die Werte immer noch recht in Ordnung, da vergleichbare Spieler deutlich teurer sind. Das dürfte daran liegen, dass Opara als Amerikaner aus der MLS schwer in Teams einzubauen ist: Wäre Opara beispielsweise in der Premier League unterwegs, wäre er sicherlich nochmal teurer. Er gehört zu einer Reihe von Spezialkarten, die sich für ihren Preis lohnen.

Lukas Klostermann

Der Leipzig-Verteidiger steckte gerade zum Release des Spiels in sehr vielen Teams, denn kaum ein Innenverteidiger brachte so viel Tempo (84) mit, wie er. Mittlerweile ist sein Preis auf 1.900 Münzen geschrumpft, wodurch er ein echtes Schnäppchen ist. Selbst heute ist der Verteidiger noch spielbar. Übrigens: Auch seine RTTF-Karte hat viel Tempo und auch ansonsten grandiose Werte. Aber die liegt, wie könnte es anders sein, bei einer guten halben Million.

Jeremiah St. Juste

Noch schneller als Klostermann ist Jeremiah St. Juste, der als Silberspieler unter dem Radar von vielen fliegen dürfte. Doch der Verteidiger kostet für eine Silberkarte tatsächlich recht viel: Ganze 14.000 Münzen. Das dürfte unter anderem daran liegen, dass man dieses Jahr viele Ziele hat, die man mit Silberspielern abschließen kann. Für ein Silber-Team ist St. Juste ein absoluter Gewinn.

Joe Gomez

Joe Gomez hat einen Geschwindigkeitswert von 82, den ihr aber gut mit einem Anchor- oder Shadow-Chemistry-Style nach oben boosten könnt. Dann hat Gomez nicht nur eine sehr gute Geschwindigkeit, sondern ist auch insgesamt ein verdammt starker Innenverteidiger, der immer noch in schwierigen Spielen mithalten kann. Er ist insgesamt wohl der beste Verteidiger dieser Liste. Er kostet euch aktuell 17.000 Münzen – ein Schnäppchen, wenn man bedenkt, dass er eine ganze Zeit lang weit über 100.000 Münzen kostete.

Kostas Manolas

Auch Manolas kommt auf einen 82er-Pace-Wert, den ihr mittels Anchor nach oben treiben könnt. Er hat auch ansonsten ideale Werte für die Defensive, abgesehen von einer etwas schwächelnden Ausdauer. Dennoch ist Manolas ein sicherer Rückhalt – solange ihr ein Team mit Serie-A-Spielern spielt. Ansonsten ist Manolas schwer einzubauen, was aber auch seinen niedrigen Preis von 6.000 Münzen erklärt.

Ihr braucht eher Verstärkung in der Offensive – etwa bei Standards? Dann haben wir hier 9 starke Freistoßschützen in FIFA 21 für euch.