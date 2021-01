FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erschien am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später wurden Versionen für Next-Gen PS5 und Xbo...

So bleibt die Karte hinsichtlich der FIFA-Meta eher zu vernachlässigen und ist eher was für Fans des Spielers oder von Borussia Mönchengladbach.

Das ist das Problem: Insgesamt hat die Karte eigentlich starke Werte zu bieten, die Stindl offensiv sehr gefährlich machen könnten. Schuss, Dribbling, Pässe – alles gut. Doch im Tempo-Bereich hat die Karte nur eine 67, was in dem Tempo-betonten Spiel von FIFA 21 sehr, sehr wenig ist.

Das ist der POTM Dezember: Wie jeden Monat gibt es eine neue „Player of the Month“ Karte aus der Bundesliga in FIFA 21. Diesmal hat sich Lars Stindl die Auszeichnung rückblickend für den Monat Dezember gesichert und ist ab sofort im Spiel zu bekommen.

