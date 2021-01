Am Donnerstag, den 07. Januar beginnt das Voting zum Team of the Year. Dieses Event bringt richtig mächtige Karten. Das TOTY in FIFA 21 rückt näher!

Wann startet das TOTY Voting? Wie EA Sports über Twitter mitteilte, beginnt am 07. Januar die Wahl des Team of the Year, also dem besten Team des Jahres.

Nähere Informationen zum Ablauf der Wahl und einen genauen Zeitpunkt gab EA Sports derweil noch nicht bekannt. Es ist anzunehmen, dass die wahl über die Website von EA laufen wird. Sobald klar ist, um welche Uhrzeit es losgeht und wie die Wahl genau stattfindet, halten wir euch hier auf dem Laufenden.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

So lief die TOTY-Wahl zuletzt: In FIFA 20 fand die TOTY-Wahl durch die Spieler etwas früher statt, bereits Ende Dezember. Das TOTY wurde dann Anfang Januar in die Packs gebracht. Dieses Jahr findet alles etwas später statt, allerdings ist auch dieses Jahr davon auszugehen, dass das TOTY absolut übermächtige Karten mit sich bringen wird.

So sah das TOTY im letzten Jahr aus:

Zudem gab es im vergangenen Ableger eine weitere Wahl für den 12. Mann – ein weiterer Spieler, der es zuvor nicht in die Jahresauswahl geschafft hatte. Diese Karte sicherte sich dann Cristiano Ronaldo, der so ebenfalls Teil des TOTY wurde.

Das bedeutet das Team of the Year für FIFA 21

Wann startet das TOTY? Einen offiziellen Starttermin gibt es für das Event noch nicht. Da für diese Woche noch das 2. Headliners-Team angekündigt ist, dürfte der Release frühestens am Freitag, den 15. Januar, wenn nicht sogar noch später anstehen. Wir halten euch hier auf dem Laufenden.

Das macht das TOTY aus: Wie bereits erwähnt bringt das TOTY absolut übermächtige Karten zu FUT. Jedes Jahr wird das TOTY heiß erwartet und viele Spieler sichern sich ihre Packs bis zum Start des Events, um dann ihr Glück zu versuchen. Die Chancen auf TOTY-Karten sind dabei zwar niedrig, doch wer Glück hat, kann sich über extrem starke Karten freuen.

In der Regel hat dies auch zur Folge, dass der Transfermarkt weiter abstürzt, da in dieser Zeit viele Spieler angeboten werden, die dann aus den Packs kommen. Wer also Verstärkungen für sein Team haben will, kann in dieser Zeit ebenfalls gut zuschlagen.

Ihr sucht jetzt schon Spieler für euer Team, wollt aber keine Münzen ausgeben? Vielleicht ist die neue Gratis-Karte von Cunha noch eine Option für euch!