FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erschien am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später wurden Versionen für Next-Gen PS5 und Xbo...

Außerdem hat sich an der aktuellen Meta sowie an Torschüssen kaum etwas verändert. Das Spiel spielt sich ähnlich wie zum Release, nur etwas fairer und ohne übertriebene KI-Blocks, die das Verteidigen zu einfach gemacht haben. Wenn jetzt noch die vorhandenen Baustellen angegangen werden, befindet sich FIFA 21 spielerisch auf einem guten Weg.

Das muss jetzt noch besser werden: Trotz der vielen Gameplay-Änderungen gibt es immer noch Baustellen in FIFA 21, die der Community (via reddit ) wichtig sind. Dort ist die Rede von Problemen mit

Zählt man hier die ergänzenden Updates 3.1 und 6.1 mit, kommt man sogar auf insgesamt 9 Patches in ca. 8 Wochen. Zum Vergleich: FIFA 20 erhielt in den ersten 8 Wochen nach dem Release insgesamt 7 Title Updates.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. fünf × sieben =

Insert

You are going to send email to