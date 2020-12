FIFA 21: Title-Update 6.1 bringt alten Fehler absichtlich zurück

In FIFA 21 steht das neue Title Update 6.1 an. Das Update behandelt nur einen einzigen Fehler, bringt dafür aber ein altes Problem zurück.

Wann kommt das Update? Wie über den FIFA Direct Communication Kanal auf Twitter bekannt gegeben wurde, ist das Title Update 6.1 ab sofort auf dem PC verfügbar. Wann es für die PS4 und Xbox Series X erscheint, blieb erneut offen.

Bei dem Update handelt es sich um eine Art Nachtrag zum Title Update 6, das bereits letzte Woche für den PC erschien und viele Fehler behob. Doch während das Update 6 sehr umfassend war, behandelt 6.1 ausschließlich ein Problem in Pro Clubs.

Pro-Clubs-Fehler kommt zurück, um neuen Fehler zu bereinigen

Das ändert das Update: Die Patch Notes gestalten sich diesmal übersichtlich. Man will mit dem Update in erster Linie ein Stabilitätsproblem in den Griff kriegen, das bei Drop-In-Matches in Pro Clubs auftauchte. Dieses Problem sei unbeabsichtigt mit dem letzten Title Update im Spiel gelandet.

Um den Fehler in den Griff zu kriegen, bringt das Title Update kurioserweise ein altes Problem zurück:

Um dieses Stabilitätsproblem anzugehen, haben wir ein Problem wieder eingeführt, das im letzten Title Update gelöst wurde. Hier kann ein Wechsel des Matchplans als Kapitän eines Drop-In-Spiels dazu führen, dass die Positionen anderer Spieler fälschlicherweise geändert werden. Patch Notes via FIFA Forums (übersetzt)

Die Korrektur dieses Fehlers scheint zu den Stabilitätsproblemen in Pro Clubs geführt zu haben und wird nun wohl nochmal genauer betrachtet: „Wir werden versuchen, dieses Thema in einem zukünftigen Title Update zu behandeln.“ Bis dahin solltet ihr also aufpassen, wenn ihr verstärkt im Pro-Clubs-Modus unterwegs seid.

