Rund um FIFA 21 ist ein Streit um die Spielerlizenzen im Spiel ausgebrochen. Nachdem Zlatan Ibrahimovic auf Twitter gefragt hatte, wer sein Mitwirken im Spiel eigentlich erlaubt hat, führte Berater Mino Raiola die Diskussion weiter. Was sagen die beteiligten Seiten, wie EA und FIFPro, dazu?

Seit Jahren wird in der FIFA-Reihe virtueller Fußball gespielt. Von jeher ist die Masse an Lizenzen, die im Spiel stecken, eine ihrer größten Stärken. EA kann die echten Namen und das Aussehen von Fußballspielern und Vereinen aus aller Welt ins übernehmen, mit nur wenigen Ausnahmen.

Nun entsteht aber ausgerechnet um diese Lizenzen ein Streit, in dem es um die Rechtmäßigkeit der Darstellung der Spieler geht.

Das ist passiert:

Es wurde berichtet, dass EA eine „riesige Summe“ bezahlt hat, um David Beckham im Spiel zu haben – die Höhe der Summe dementierte EA aber

Zlatan Ibrahimovic fragte auf Twitter nach, wer eigentlich erlaubt hat, dass er im Spiel ist.

Die Fußball-Legende Ibrahimovic kritisierte, es werde ohne Erlaubnis mit seinem Namen Geld verdient.

EA Sports meldete sich wenig später in einem Statement zu Wort. Demzufolge arbeite man seit Jahren mit Ligen, Teams und Talenten zusammen, um sich die Rechte zu sichern. Dazu gehöre auch die Verbindung mit der FIFPro, die mit einer Reihe von Lizenzgebern zusammenarbeite.

Ibrahimovic erklärte via Twitter, kein Mitglied der FIFPro zu sein, oder zumindest nichts davon zu wissen. Auch Spurs-Angreifer Gareth Bale tweetete: „Interessant – was ist FIFPro?“

Berater Raiola führt Diskussion um Spielerrechte weiter

Wer ist Mino Raiola? Mino Raiola ist der Berater von Zlatan Ibrahimovic und in der Fußballwelt als knallharter Verhandlungspartner bekannt. Er betreut jede Menge weiterer großen Namen im Weltfußball, wie Paul Pogba oder auch Dortmunds Star Erling Haaland.

Das sagt der Berater: Raiola antwortete kurz nach Ibrahimovic‘ erstem Tweet ebenfalls via Social Media, sagte: „Ich hoffe, wir kriegen jetzt Antworten auf unsere Briefe“ (via Twitter).

Es folgten weitere Tweets. Unter anderem wirft er EA Sports vor, ihm seit Jahren in Sachen Spielerrechte auszuweichen. Außerdem sagt er, weder FIFPro noch der Verein AC Mailand hätten die individuellen Spielerrechte (via Twitter).

Raiola setzte die Diskussion in einem Interview mit dem britischen „Telegraph“ fort. In dem Interview deutete er an, 300 weitere Spieler neben Bale und Ibrahimovic wären an einer Untersuchung der Thematik interessiert.

EA sagt: In dem Streit geht es nicht um sie – Problem von FIFPro

EA Sports reagiert auf Vorwürfe: Gegenüber „Forbes“ gab EA Sports ein Statement ab, in dem man auf den Angriff Raiolas einging: „Der Lizenzstreit, der in sozialen Medien ausgetragen wird, ist kein Thema für EA oder EA Sports. Dies ist eine Angelegenheit zwischen der FIFPro, den Spielern innerhalb ihres Verbandes und ihren Vertretern. Die FIFPro hat uns gesagt, dass dies ihr Problem ist, und sie kümmern sich darum – wir erwarten in Kürze eine Erklärung in diesem Sinne“, erklärte dort ein Sprecher von EA.

Von der FIFPro bezieht EA Sports einen großen Teil der Rechte, um Spieler und ihre Eigenschaften darzustellen. EA Sports sprach in dem Statement auch über Mino Raiola. Es gehe nicht um EA Sports oder Videospiele, sondern sei ein Kampf zwischen Fußball-Agenten und FIFPro. Außerdem erklärte der Sprecher:

Mino Raiola ist ein respektierter Spielervertreter, mit dem wir seit vielen Jahren zusammenarbeiten, auch in diesem Jahr, als unsere Beziehung sicherstellte, dass sein Klient Erling Haaland Teil unserer FIFA 21-Marketingkampagne sein würde. Auch mit Zlatan Ibrahimović, der seit 2002 in jedem FIFA auftritt und im Rahmen von FUT regelmäßig Auszeichnungen erhält, verbindet uns eine großartige Zusammenarbeit. Statement EA Sports (via Forbes)

Dortmunds Haaland taucht im Marketing immer wieder umfassend auf

Raiola: „Sie sprechen mit einer Partei, die nicht über die Rechte verfügt“

An dieser Stelle war der Streit noch nicht beendet. In einem Interview im Rahmen von „talkSPORT“ mit Simon Jordan und Jim White führte Raiola die Diskussion weiter aus. In einer hitzigen Debatte mit Jordan stellte er fest, das Statement von EA Sports sei „Nonsense“ und die Firma würde ihm schon lange in dieser Frage ausweichen.

Das Problem: Aus Sicht Raiolas hat die FIFPro überhaupt nicht die Grundlage, die Rechte an EA Sports zu geben: „Sie sprechen mit einer Partei, die nicht über die Spielerrechte verfügt. Denn die FIFA hat sie nicht, und die FIFPro hat sie nicht. Die Bildrechte liegen nur bei den Spielern“, so Raiola.

„Deshalb haben sie auch einen Deal mit, sagen wir, Beckham gemacht. Weil sie einen Deal mit Beckham machen müssen, wenn sie seinen Namen benutzen wollen“, behauptet Raiola. Beckham, der im Gegensatz zu Ibrahimovic oder Bale kein aktiver Spieler mehr ist, hatte erst kürzlich einen Deal mit EA Sports abgeschlossen.

Der Deal sollte dabei riesige Summen umfassen, die mittlerweile aber von EA Sports dementiert wurden.

Raiola zufolge müsste EA Sports so auch beispielsweise mit Ibrahimovic verfahren: „Zu Parteien zu gehen, die behaupten, dass sie [die Rechte] haben, obwohl sie wissen, dass sie sie nicht haben, ist auf beiden Seiten falsch“, so Raiola.

Im weiteren Verlauf des Interviews wird Raiola gefragt, weshalb er in all den Jahren noch keine einstweilige Verfügung erwirkt habe. Er sagt: „Alles zu seiner richtigen Zeit“. Am Ende läuft die Diskussion zwischen Raiola und Jordan aus dem Ruder und der Berater legt auf. Zuvor erklärte er noch: „Sie [EA Sports] sagen, dass sie diese Rechte gekauft haben, während wir jahrelang gesagt haben, dass diese Rechte nicht von diesen Parteien gekauft werden können.“

Es gibt Vereine in FIFA 21, die in Sachen Lizenzen Sonderregelungen einnehmen. Dazu gehört beispielsweise Juventus Turin, das im Spiel „Piemonte Calcio“ heißt, aber immer noch alle Spieler an Bord hat. Mit dem AC Mailand, Ibrahimovic‘ Verein, schloss EA Sports dieses Jahr sogar einen Exklusivvertrag.

FIFPro will Spieler ansprechen

Was sagt FIFPro? Die FIFPro, die letztlich als Mittler hinsichtlich der Rechte zwischen Spielern und EA Sports agiert, meldete sich ebenfalls zu der Thematik. Gegenüber dem „Mirror“ erklärten sie:

„Angesichts der jüngsten Medienberichte möchte die FIFPro klären, auf welche Weise sie die Bildrechte der Spieler erhält und welche Rolle sie bei der Verteidigung der Arbeitsrechte von Profifussballern weltweit spielt. FIFPro, eine gemeinnützige Organisation, erwirbt die Bildrechte über Spielergewerkschaften in fast 60 Ländern. Diese Rechte werden Electronic Arts und anderen Kunden in der Videospielindustrie zur Verfügung gestellt.“ Statement FIFPro, via „Mirror„

Die Beziehungen zwischen FIFPro und Videospielunternehmen würden dabei separate Vereinbarungen durch Vereine oder Ligen ergänzen. Die Einnahmen daraus würden unter anderem an Spieler gehen, aber auch für Rechtsberatungen oder Karrereplanung und Unterstützung eingesetzt werden: „Die FIFPro wendet sich an die Spieler und ihre Vertreter, die in letzter Zeit Bedenken geäußert haben, damit wir uns mit ihren Fragen befassen können“, so das Statement.

Wie endet dieser Streit? Insgesamt stecken in diesem Streit drei Parteien: Die Spieler und Raiola, EA Sports und die FIFPro. Hier muss geklärt werden, wie die Rechtslage eigentlich genau aussieht – nachdem die Frage nach mehreren Jahren plötzlich aufgeworfen wurde.

Die Lizenzfrage ist für EA Sports definitiv eine wichtige Angelegenheit, schließlich sind die realen Namen, Vereine und Umgebungen eine der größten Stärken der Reihe.

Inwieweit sich der Streit auflöst, ist nach aktuellem Stand aber noch nicht abzusehen.

Erwarten könnt ihr in kurzer Zeit hingegen das NextGen-Upgrade für FIFA 21. Da landet das Spiel dann in aufgebohrter Version auf PS5 und Xbox Series X.