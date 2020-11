Seit Jahren ist Zlatan Ibrahimović als Spieler in der FIFA-Reihe enthalten. Auch in FIFA 21 steht der schwedische Stürmer bereit. Nun wirft der Angreifer aber die Frage auf, wer das eigentlich erlaubt hat.

Was ist da los? Zlatan Ibrahimović hat eine sehr lange und erfolgreiche Karriere hingelegt, die seit Jahren auch von der FIFA-Reihe begleitet wird. Schon in FIFA 05 war der schwedische Super-Stürmer dabei, genau so wie in ausnahmslos allen Jahren danach.

Das scheint Ibrahimović aber gar nicht mal so gut zu gefallen. Auf Twitter meldete sich der AC-Mailand-Spieler zu Wort:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Wer hat FIFA EA Sports die Erlaubnis gegeben, meinen Namen und mein Gesicht zu verwenden? @FIFpro? Mir ist nicht bekannt, ein Mitglied der FIFPro zu sein, und falls ich es bin, wurde ich dort ohne echte Kenntnis reingesetzt, durch ein seltsames Manöver.

Und mit Sicherheit habe ich @FIFAcom oder FIFPro nicht erlaubt, Geld zu machen, indem sie mich nutzen. Jemand hat all die Jahre lang ohne Vereinbarung mit meinem Namen und Gesicht Profit gemacht. Zeit, Nachforschungen anzustellen. Zlatan Ibrahimović auf Twitter (übersetzt)

Die FIFPro ist dabei eine weltweite Organisation, unter deren Dach mehrere Fußballervertretungen zusammenkommen. Unter anderem verleiht sie auch die jährliche Auszeichnung der besten elf Fußballspieler des Jahres, die FIFA FIFPro World XI. 2013 war Ibrahimović Teil des ausgezeichneten Teams.

Von ihr stammt auch das Nutzungsrecht realer Spielernamen und -eigenschaften, wie beim Start von FIFA 21 stets angezeigt wird.

Lizenzen: Ein wichtiges Thema für FIFA 21

Das Thema Lizenzen ist für die FIFA-Reihe stets ein wichtiges gewesen. Schließlich waren es oft die umfassenden realen Spieler- und Vereinsnamen, die ihnen einen Vorteil gegenüber beispielsweise Pro Evolution Soccer gaben. Ändert sich da was, gibt es immer viel Aufregung. So war es ein großes Thema, als Juventus Turin plötzlich in Piemonte Calcio umbenannt werden musste.

In diesem Jahr ist EA Sports auch eine exklusive Partnerschaft mit Vereinen wie Inter und AC Mailand eingegangen, um eben so was zu verhindern. Letzterer ist Ibrahimovićs Verein. Vor Jahren zeigte sich der Schwede auch noch mit seiner FUT-Karte abgelichtet.

Allerdings schlägt die Diskussion um Namen und Rechte nun erste Wellen. Auch Fußballer Gareth Bale nahm das Thema in einem Tweet auf:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Die Diskussion kommt etwas unvermittelt, schließlich nutzen viele Fußballspieler FIFA 21 und andere Teile der Reihe auch sehr offensiv auf ihren eigenen Kanälen.

Das größte Thema in der Hinsicht tauchte aber erst vor kurzem auf: FIFA 21 hat sich die Rechte gesichert, den mittlerweile im Fußballer-Ruhestand stehenden David Beckham im Spiel nutzen zu können, und soll dafür eine ganze Menge Geld zahlen.