Und auch in der Vorsaison, als er noch bei dem Wolverhampton Wanderers gespielt hat, war seine Leistung stark: Ihm gelangen 16 Tore und 6 Vorlagen. Doch EA passte sein FIFA-20-Rating nicht an und beließ es auch für FIFA 21 bei einer 80 im Gesamtrating, obwohl er besonders in der Europa League mit 8 Toren glänzen konnte.

Für 45 Millionen Euro ist der portugiesische Flügelstürmer in diesem Sommer zum Liverpool FC gewechselt. Seitdem hat er in 11 Spielen 7 Tore für den englischen Meister geschossen.

In Liverpool ist Neuzugang Diogo Jota mittlerweile Leistungsträger. Doch sein Rating in FIFA 21 spiegelt das nicht wider, wozu der Spieler sich nun geäußert hat.

