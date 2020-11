In FIFA 21 gibt es neue Spezialkarten zum RTTF-Event. Jetzt wissen wir, welche Karten aus der Europa League dabei sind.

Wann startet das Event? Die „Road to the Final“ (oder auch der „Weg ins Finale“) startete am letzten Freitag und brachte zuerst dynamische Champions-League-Karten ins Spiel. Nun sind die Spieler aus der Europa League an der Reihe.

Das ist das RTTF-Event: Die Road-to-the-Final-Karten, die zum Event ins Spiel kommen, haben einen direkten Bezug zur Champions League und Europa League. Spieler aus Teams, die an diesen europäischen Wettbewerben teilnehmen, können hier Spezialkarten erhalten.

Interessant ist dabei, dass die RTTF-Karten immer stärker werden, je weiter das Team des Spielers im Wettbewerb kommt. So kann eine RTTF-Karte im Laufe der Saison echtes Top-Niveau auf Augenhöhe von TOTS-Karten (Team of the Season) erreichen, sofern die Mannschaft des Spielers bis ins Finale des jeweiligen Turniers vorrückt.

Road to the Final – Diese Europa-League-Spieler sind dabei

Diese Spieler sind dabei: Im neuen Europa-League-RTTF-Team sind überraschend wenig Karten dabei. Insgesamt gibt es nur 5 Karten in Packs, die allerdings ziemlich viel Potential vorweisen.

Das RTTF-Europa-League-Team

Diese Spieler sind besonders spannend: Die interessantesten Karten dürften Aubameyang (88), Ndidi (84) und Renato Sanches (82) sein.

Zusätzlich gibt es noch Atal (82) von OGC Nizza über eine SBC zu holen.

SBC Atal

Diese Bundesligaspieler sind dabei: Nur ein Bundesligaspieler hat es in das RTTF-Europa-Leauge-Team geschafft: Moussa Diaby von Bayer Leverkusen. Seine 84er-Karte erhält ein 3-Punkte-Upgrade gegenüber seiner Standard-Gold-Karte.

Holt ihr euch einen RTTF-Spieler für die Weekend League am Freitag? Hier findet ihr Tipps für mehr Siege in FUT Champions.