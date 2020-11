FIFA 21: Beckham kommt als Ikone und als Spezial-Geschenk zu FUT

FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erscheint am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später auch für Next-Gen PS5 und Xbox Series X....

Die spezielle Karte wird dabei untauschbar, also nicht für Trading geeignet sein. Dabei handelt es sich um eine Spezialkarte, die sein Real-Madrid-Debüt in der Saison 2003/2004 feiern soll. Ab dem 15. Dezember könnt ihr ihn einfach gratis bekommen, wenn ihr bis zum 21. Januar 2021 FIFA 21 spielt.

Offiziell ist hingegen, dass ihr ihn in einer ungewöhnlichen Variante ganz einfach in euer Team bekommen könnt. Das erschließt sich aus der offiziellen Mitteilung, in der es heißt:

So kommt Beckham zu FIFA 21: Der Mittelfeldspieler wird, wie alle anderen Ikonen auch, mehrere Versionen bekommen. Die genauen Werte sind allerdings noch nicht offiziell bekannt und sollen am 27. November bekannt gegeben werden.

Ob als Teil der englischen Nationalmannschaft oder bei Manchester United, Real Madrid, LA Galaxy, AC Mailand oder Paris Saint-Germain – Beckham sorgte immer für Aufsehen. Vor allem seine kunstvoll getretenen Freistöße dürften jedem in Erinnerung geblieben sein. Und auch in FIFA 21 dürften die eine echte Waffe werden.

David Beckham wird in FIFA 21 bald offiziell als Ikone verfügbar sein. Und das Beste: Den legendären Freistoßschützen könnt ihr einfach so bekommen.

