FIFA 21: Leak deutet neue Icon-Karte für David Beckham an – Was ist dran?

Kommt David Beckham etwa als neue Ikone zu Ultimate Team (FUT) in FIFA 21? Dataminer sind jetzt auf Hinweise gestoßen.

Das dürfte viele freuen: Es sieht ganz danach aus, als könnte einer der größten Fussballspieler der 90er und frühen 2000er Jahre als Icon für FIFA 21 Ultimate Team kommen – David Beckham. Dataminer fanden dafür offenbar Hinweise im jüngsten Title Update 5.

Beckham hat dabei bisher in FIFA immer als Icon gefehlt – wie beispielsweise Oliver Kahn oder Franz Beckenbauer. Diese Spieler fand man in den letzten Jahren stets beim FIFA-Konkurrenten PES.

Das wurde entdeckt: Mit den Daten des Title Update 5 wurden laut Leaker ponnyslakteriet bereits alle Informationen sowie das Spielermodell von Beckham hinzugefügt. EA muss ihn jedoch noch aktivieren, bisher ist Beckham also noch nicht im Spiel verfügbar.

Dabei soll er ein Rating von 92 bei seiner Prime-Karte haben und dort mit dem Buzz Cut, seinem Kurzhaarschnitt aus den früher 2000ern, zu sehen sein. Bei den Skill-Moves hat er laut Leak übrigens nur 3 Sterne, was nicht ganz richtig erscheint, aber aktuell so in den Daten zu finden sein soll. Auf dem schwachen Fuß soll Beckham 4 Sterne haben und zudem auch Arbeitsraten von Hoch/Hoch aufweisen.

Wie wahrscheinlich ist das? Die Daten sollen direkt aus dem Spiel stammen. Wenn das stimmt, ist die Wahrscheinlichkeit tatsächlich hoch, dass wir Beckham bald als Ikone in FUT sehen.

Was einige skeptisch macht: David Beckham hatte 2017 einen langfristigen, exklusiven Vertrag mit Konami, den Machern von Pro Evolution Soccer, unterzeichnet. Allerdings weiß man nicht, wie „langfristig“ dieses Abkommen tatsächlich war und es kann gut angehen, dass in dieser Hinsicht keine Verpflichtung oder Bindung mehr für Beckham besteht.

Beckham war noch prominent bei PES 2019 zu sehen



Das ist David Beckham: Egal ob in der Liga oder in der englischen Nationalmannschaft – Beckham dürfte für so manch einen zu den besten und definitiv zu den weltweit bekanntesten Spielern zählen, die in den 90er und 2000er Jahren Fussball gespielt und ganze Generationen begeistert haben. Besonders seine phänomelanelen Freistöße dürften vielen in Erinnerung geblieben sein.

Sollte der Leak also stimmen und Beckham tatsächlich als Icon zu FUT kommen, dann dürfen sich FIFA-Spieler wohl auf fantastische Schuss- und Freistoßwerte für seine Icon-Karten freuen.

Was sind überhaupt Ikonen in FUT 21? Mit den sogenannten Ikonen bringt EA Sports ehemalige Star-Fußballer und Legenden zurück auf den virtuellen Rasen in FIFA Ultimate Team. In der Vergangenheit glänzten die Icons im realen Leben mit herausragende Leistungen auf dem Platz haben einen bleibenden Eindruck im Weltfußball hinterlassen. Ikonen sind dabei nicht mehr als Profis aktiv – aber in FUT 21 dürfen sie wieder auflaufen und an der Seite der vielen neuen Talente und Sterne kicken.

Beckham stand übrigens auch auf unserer Liste der meistgewünschten Ikonen für FIFA 21. Welche Legenden wünscht ihr euch?