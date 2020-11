FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erscheint am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später auch für Next-Gen PS5 und Xbox Series X....

Die Patch Notes: Das Title Update 5 hat Änderungen für alle Bereiche und Modi mit an Bord. Sowohl das Gameplay, als auch visuelle Elemente werden überarbeitet. In der folgenden Liste fassen wir die wichtigsten Änderungen zusammen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Wann kommt Title Update 5? Das neue Update ist ab sofort auf dem PC via Origin und Steam verfügbar. Wie üblich wird das Update dann vermutlich in den kommenden Tagen auch für PlayStation 4 und Xbox erscheinen.

In FIFA 21 bringt das neue Title Update 5 wieder einige Änderungen und Korrekturen mit. Wir verraten euch die Patch Notes und was sich am Spiel ändert.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 7 − sechs =

Insert

You are going to send email to