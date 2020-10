FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erscheint am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später auch für Next-Gen PS5 und Xbox Series X....

Es ist jedenfalls klar, dass das neue Game-Face überarbeitet werden sollte. Vielleicht nimmt EA sich dem Thema ja in einem der nächsten Updates an. Was sagt ihr zu der Sache?

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

So sieht Carlo Ancelotti in FIFA 21 aus: Das neue Gesicht ist aktuell überall im Netz zu finden und sorgt für viel Aufsehen. Hier könnt ihr euch selbst vom neuen Aussehen des Everton-Trainers überzeugen:

Aber was bitte ist mit Carlo Ancelotti in FIFA 21 passiert?

In den letzten FIFA-Teilen haben neben den besten Kickern auf dem Platz auch viele Trainer an der Seitenlinie echte Game-Faces erhalten. Eine Entscheidung von EA, um die Authentizität und die Stadionatmosphäre zu verbessern.

