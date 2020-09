Wir zeigen euch alle Stadien von FIFA 21 in unserer Stadion-Liste. Hier bekommt ihr einen Überblick über alle neuen Stadien inklusive der neuen Bundesliga-Stadien.

So viele Stadien hat FIFA 21: In FIFA 21 stehen insgesamt 95 lizenzierte Stadien zur Verfügung. Ein weiteres Stadion soll im Laufe des FIFA-Jahres noch hinzukommen.

Zusätzlich steht FUT-Spielern in diesem Jahr zum ersten Mal das FUT-Stadion zur Verfügung, welches man komplett individualisieren kann.

Wann werden alle Stadien in FIFA 21 bestätigt? Inzwischen sind alle Stadien bekannt. Am 24. September wurden sie von EA Sports bestätigt. Es handelt sich also um die finale Liste.

Welche neuen Bundesliga-Stadien gibt es? In diesem Jahr kommen zwei neue Stadien aus der Bundesliga dazu: Das „Stadion an der alten Fösterei“ von Union Berlin und die „Benteler-Arena“ vom SC Paderborn, der allerdings aus der Bundesliga abgestiegen ist.

Neue Stadien-Lizenzen in FIFA 21

Diese neuen Bundesliga-Stadien gibt’s:

Stadion „An der Alten Försterei“ – Union Berlin

Benteler-Arena – SC Paderborn

Weitere neue Stadien:

Elland Road – Leeds United (wird laut EA noch nachgereicht)

Stadio Nuevo Los Cármenes – Granada

Providence Park – Portland Timbers

Visit Mallorca Estadi – RCD Mallorca

Alle Bundesliga-Stadien in FIFA 21 (Deutschland) mit Bildern – ohne Allianz Arena

Was ist mit der Allianz Arena? Auch in FIFA 21 wird es die Allianz Arena vom FC Bayern München nicht geben, da Konami immer noch die Rechte hält.

Das sind alle Bundesliga-Stadien: Insgesamt gibt es 20 Stadien aus der 1. und 2. Bundesliga:

WWK Arena – FC Augsburg

Olympiastadion – Hertha BSC

wohninvest WESERSTADION – SV Werder Bremen

SIGNAL IDUNA PARK – Borussia Dortmund

Düsseldorf Arena – Fortuna Düsseldorf

Deutsche Bank Park – Eintracht Frankfurt

PreZero Arena – TSG 1899 Hoffenheim

RheinEnergieSTADION – 1. FC Köln

Red Bull Arena – RB Leipzig

BayArena – Bayer 04 Leverkusen

OPEL ARENA – 1. FSV Mainz 05

BORUSSIA-PARK – Borussia Mönchengladbach

VELTINS-Arena – FC Schalke 04

Volkswagen Arena – VfL Wolfsburg

Stadion „An der Alten Försterei“ – Union Berlin

Volksparkstadion – Hamburger SV

HDI-Arena – Hannover 96

Max-Morlock-Stadion – 1. FC Nürnberg

Mercedes-Benz Arena – VfB Stuttgart

Benteler-Arena – SC Paderborn

Bundesliga-Stadien in FIFA 21 mit Bildern und Kapazitäten:

BayArena

Land: Deutschland

Club: Bayer Leverkusen

Kapazität: 30.000

Feld: 105x68m

Borussia-Park

Land: Deutschland

Club: Borussia Mönchengladbach

Kapazität: 54.000

Feld: 105x68m

Volksparkstadion (2. Bundesliga)

Land: Deutschland

Club: Hamburger SV

Kapazität: 57.000

Feld: 105x68m

Olympiastadion

Land: Deutschland

Club: Hertha BSC

Kapazität: 74.500

Feld: 105x68m

Veltins Arena

Land: Deutschland

Club: Schalke 04

Kapazität: 62.000

Feld: 105x68m

Signal Iduna Park

Land: Deutschland

Club: Borussia Dortmund

Kapazität: 81.000

Feld: 105x68m

WWK Arena

Land: Deutschland

Club: FC Augsburg

Kapazität: 30.000

Feld: 105x68m

wohninvest WESERSTADION

Land: Deutschland

Club: SV Werder Bremen

Kapazität: 42.000

Feld: 105x68m

Düsseldorf Arena – Merkur Spiel-Arena

Land: Deutschland

Club: Fortuna Düsseldorf

Kapazität: 55.000

Feld: 105x68m

Deutsche Bank Park

Land: Deutschland

Club: Eintracht Frankfurt

Kapazität: 48.000

Feld: 105x68m

PreZero Arena

Land: Deutschland

Club: TSG 1899 Hoffenheim

Kapazität: 30.000

Feld: 105x68m

RheinEnergieSTADION

Land: Deutschland

Club: 1. FC Köln

Kapazität: 50.000

Feld: 105x68m

Red Bull Arena

Land: Deutschland

Club: RB Leipzig

Kapazität: 43.000

Feld: 105x68m

OPEL ARENA

Land: Deutschland

Club: 1. FSV Mainz 05

Kapazität: 33.000

Feld: 105x68m

Volkswagen Arena

Land: Deutschland

Club: VFL Wolfsburg

Kapazität: 30.000

Feld: 105x68m

Stadion „An der Alten Försterei“

Land: Deutschland

Club: Union Berlin

Kapazität: 22.000

Feld: 109×73m

HDI-Arena (2. Bundesliga)

Land: Deutschland

Club: Hannover 96

Kapazität: 49.000

Feld: 105x68m

Max-Morlock-Stadion (2. Bundesliga)

Land: Deutschland

Club: 1. FC Nürnberg

Kapazität: 50.000

Feld: 105x68m

Benteler-Arena (2. Bundesliga)

Land: Deutschland

Club: SC Paderborn

Kapazität: 15.000

Feld: 110x70m

Mercedes-Benz Arena (2. Bundesliga)

Land: Deutschland

Club: VFB Stuttgart

Kapazität: 60.000

Feld: 105x68m

Alle Stadien der Premier League (England) in der Liste

Die Stadien aus England: Für FIFA 21 sind alle Stadien der englischen Premier League sowie 12 lizenzierte Stadien aus der EFL bestätigt.

Die Stadien der Premier League:

Anfield (Liverpool FC)

Bramall Lane (Sheffield United)

Craven Cottage (FC Fulham)

Emirates Stadium (Arsenal)

Etihad Stadium (Manchester City)

Goodison Park (FC Everton)

King Power Stadium (Leicester)

London Stadium (West Ham)

Molineux Stadium (Wolverhampton Wanderers)

Old Trafford (Manchester United)

Selhurst Park (Crystal Palace)

St. James‘ Park (Newcastle United)

St. Mary’s Stadium (Southampton)

Stamford Bridge (Chelsea FC)

The Amex Stadium (Brighton & Hove Albion)

The Hawthorns (Bromwich Albion)

Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham)

Turf Moor (Burnley)

Villa Park (Aston Villa)

Die Stadien der English Football League (2. Liga):

Cardiff City Stadium (Cardiff City)

Carrow Road (Norwich City)

Fratton Park (FC Portsmouth)

KCOM Stadium (Hull City)

Kirklees Stadium – John Smith’s Stadium (Huddersfield Town)

Kiyan Prince Foundation (Queens Park Rangers)

Liberty Stadium (Swansea Stadium)

Riverside Stadium (FC Middlesbrough)

Stadium of Light (AFC Sunderland)

Stoke City FC Stadium (Stoke City)

Vicarage Road (FC Watford)

Vitality Stadium (AFC Bournemouth)

Alle LaLiga-Stadien in FIFA 21 (Spanien)

Die spanischen Stadien: Die Auswahl der spanischen Stadien ändert sich im Vergleich zum letzten Jahr nicht. Was auch bedeutet, dass das Camp Nou des FC Barcelona erneut nicht dabei ist.

Coliseum Alfonso Pérez (Getafe)

El Alcoraz (SD Huesca)

Estadio ABANCA-Balaídos (Celta Vigo)

Estadio Benito Villamarín (Real Betis)

Estadio Ciutat de València (UD Levante)

Estadio de la Cerámica (FC Villareal)

Estadio de Mendizorroza (Deportivo Alavés)

Estadio José Zorrilla (Real Valladolid)

Estadio Mestalla (FC Valencia)

Estadio Nuevo Los Cármenes (FC Granada)

Estadio San Mamés (Athletic Bilbao)

Estadio Santiago Bernabéu (Real Madrid)

Municipal de Ipurua (SD Eibar)

Ramón Sánchez-Pizjuán (FC Sevilla)

Reale Arena (Real Sociedad)

Wanda Metropolitano (Atletico Madrid)

Die Stadien der 2. spanischen Liga:

Estadio de Gran Canaria (UD Las Palmas)

Estadio de Montilivi (FC Girona)

Estadio de Vallecas (Rayo Vallecano)

Estadio La Rosaleda (FC Malaga)

Municipal de Butarque (CD Leganes)

RCDE Stadium (Espanyol Barcelona)

Visit Mallorca Estadi RCD Mallorca

Restliche Stadien aus Europa (wie Italien und Frankreich)

Die Stadien aus Frankreich und Italien: Frankreich und Italien sind in FIFA 21 lediglich mit insgesamt 4 Stadien vertreten. In Italien fällt das Stadion von AS Rom weg.

Das sind die Stadien aus dem Rest von Europa:

Amsterdam Arena – Johan-Cruyff-Arena (Ajax Amsterdam, Niederlande)

Atatürk Olimpiyat (Istanbul, Türkei)

Donbass Arena (Schachtar Donezk, Ukraine)

Giuseppe-Meazza-Stadium – San Siro – (AC Mailand, Inter Mailand, Italien)

Groupama Stadium (Olympique Lyon, Frankreich)

Orange Vélodrome (Olympique Marseille, Frankreich)

Otkrytie Arena (Spartak Moskau, Russland)

Parc des Princes (Paris Saint-Germain, Frankreich)

Arenen und Stadien aus dem Rest der Welt

Asiatische Stadien

King Abdullah Sports City (Al-Ittihad und Al-Ahli, Saudi Arabien)

King Fahd Stadium (Saudi-Arabisches Nationalteam, Saudi Arabien)

Panasonic Stadium (Gamba Osaka, Japan)

Südamerikanische Stadien

Die Stadien aus Südamerika:

Libertadores de América

Estadio Presidente Perón

Nordamerikanische Stadien

BC Place Stadium (Vancouver Whitecaps, Kanada)

Centurylink Field (Seattle Sounders FC, USA)

Estadio Azteca (Club América, Mexiko)

Mercedes-Benz-Arena (Atlanta United, USA)

Dignity Health Sports Park (LA Galaxy, USA)

Red Bull Arena (New York Red Bulls)

Providence Park (Portland Timbers)

Insgesamt sind also 95 Stadien für FIFA 21 bekannt und die Liste dürfte damit komplett sein.

Generische Stadien im Überblick

Das sind die fiktiven Arenen, die EA Sports erstellt hat: Alle Teams, die keine lizenzierten Stadien in FIFA 21 haben, dürfen in diesen Arenen auflaufen.

Al Jayeed Stadium

Aloha Park

Arena del Centenario

Arena D’Oro

Court Lane

Crown Lane

Eastpoint Arena

El Grandioso

El Libertador

Estadio de las Artes

Estadio El Medio

Estadio Presidente G.Lopes

Euro Park

FeWC Stadium

Forest Park Stadium

FUT Stadium (Nur in Ultimate Team)

Ivy Lane

Molton Road

O Dromo

Sanderson Park

Stade Municipal

Stadio Classico

Stadion 23. Maj

Stadion Europa

Stadion Hanguk

Stadion Neder

Stadion Olympik

Town Park

Union Park Stadium

Waldstadion

VOLTA-Arenen in FIFA 21 – Die Kleinfelder

Wo spielt Ihr im VOLTA-Modus? Im diesjährigen VOLTA-Modus kommen 5 Spielfelder für den Street-Modus hinzu.

Amsterdam Underpass

Barcelona

Berlin

Buenos Aires

Cape Town

Dubai

Lagos

London

Mexico City

Miami

Milan

New York

Paris

Paris Streets

Parking Lot

Rio de Janeiro

Rome

São Paulo

Sydney

Tokyo

Venice Beach

VOLTA Stadium

Warehouse

Alles was sonst noch neu in FIFA 21 haben wir hier, in unserer Übersicht, für euch zusammengefasst.