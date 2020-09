FIFA 21 präsentiert 2 neue Bundesliga-Stadien, aber die Allianz Arena fehlt weiter

FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erscheint am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später auch für Next-Gen PS5 und Xbox Series X....

Zwar sind aktuell keine Infos darüber zu finden, wie eng der FC Bayern in dieser Saison mit PES-Entwickler Konami zusammenarbeitet. Da auf dem Cover jedoch der junge Außen-Verteidiger Alphonso Davies zu sehen sein wird, kann man zumindest von einer lockeren Partnerschaft ausgehen. Möglicherweise aber auch eng genug, um die Allianz Arena in FIFA 21 wieder ausfallen zu lassen. Zusätzlich zu den miesen Ratings wird es wohl ein hartes FIFA-Jahr für Bayern-Fans.

Was ist mit der Allianz-Arena? Schon im letzten Jahr fehlte das Stadion der Bayern und bisher ist es noch völlig unklar, ob ihr in diesem Jahr mit der Münchener Spielstätte rechnen könnt. Der FC Bayern München hatte erst lange einen Vertrag mit FIFA (FIFA 17 – 19), doch seitdem geht der deutsche Rekordsieger eher Richtung dem Konkurrenten Pro Evolution Soccer (PES).

Zwar möchte FIFA 21 wieder mehr Atmosphäre in die Stadien bringen, doch der digitale Rohbau abseits der Zuschauer macht es für die FIFA-Macher wahrscheinlich leichter, die Stadien aufpoliert in diesem Jahr zurückzubringen. Es bestehen also gute Chancen, dass viele der aufgezählten Arenen wieder im neuen FIFA landen – obwohl deutsche Stadien international gar nicht so stark nachgefragt werden .

Dagegen glänzt Paderborn fast mit einem Neubau – die „Benteler-Arena“ ging erst 2008 in Betrieb. Das moderne Stadion bietet aktuell Platz für glatt 15.000 Zuschauer, mit 9.200 Steh- und 5.800 Sitzplätzen. Noch in der anlaufenden Saison 20/21 soll das Angebot allerdings durch neue Sitzplätze auf 17.700 ausgeweitet werden.

„Stehen“ ist dabei besonders ein Stichwort beim Hauptstadt-Club Union. Von den mehr als 20.000 Plätzen sind nicht einmal 4.000 Sitzplätze und schon im letzten Jahr durften die Berliner nur dank einer Ausnahme-Genehmigung in der Alten Försterei ihre Spiele der ersten Liga austragen. Das Stadion ist dabei ein absoluter Traditions-Bau aus den 1920er Jahren und fällt durch seine Backstein-Fassade an der Haupttribüne auf.

Was sind das für Stadien? Beide Spielstätten sind reine Fußball-Stadien und kommen ohne Laufbahn aus. Die Fans stehen fast am Spielfeld-Rand, um ihre Mannschaft grölend anzufeuern.

